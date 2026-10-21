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影／半夜驚見發光精靈？警衝現場逮一群「螢光雞」 網上瘋傳爆笑影片

香港01／ 撰文：向樂高、艾曼達
有女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩。警方趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」，竟是一群穿著螢光間條反光背心的雞隻。 示意圖／AI生成
有女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩。警方趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」，竟是一群穿著螢光間條反光背心的雞隻。 示意圖／AI生成

西班牙西北部的加利西亞（Galicia）日前發生1宗烏龍報案事件！當地1名女子夜間驚見屋外草叢有一群約半米高、步伐規律的「發光小身影」，以為是當地傳說中的精靈或小矮人遊蕩，嚇得急忙報警求助。警方趕到現場，用手電筒一照，發現所謂的「發光怪物」，竟是一群穿著螢光間條反光背心的雞隻。

據西班牙語媒體upsocl報導，這場令人啼笑皆非的誤會，是因為當地農夫對家禽的溫柔保護。因加利西亞入冬後黑夜來得特別早，傍晚6時半已入黑，散養的雞隻在黑暗中習慣蹲在角落，導致農夫極難點齊數量。為了解決這個問題，農夫決定為雞隻穿上有反光條的迷你背心，讓牠們成為「螢光雞」，那就像漆黑中的螢火蟲一樣容易看到。

據當地媒體報導，加利西亞蓬特韋德拉（Pontevedra）一間公司更特別推出專為家禽設計背心，最早一批售賣此產品的商人庫索（Esteban Couso）坦言：「狗和貓都能穿，為什麼雞不行？」當農夫替雞套上反光背心後，冬夜裏只要手電筒或車燈一掃過，雞隻便會在黑暗中泛起螢光，農夫只需順著光點就能輕鬆將牠們捉到籠內。

這場烏龍報警事件並非單純的笑話，背後原來藏著沉痛的教訓。據悉報警的女子在數周前曾不慎撞死2隻雞，當時的理由正是「夜裡看不到」。

在低光源環境下，人類的視覺系統會自動補完輪廓，心理學將這種大腦習慣在雜亂訊號中找尋熟悉面孔或人形的傾向，稱為「空想性錯視」（Pareidolia）。因此，當這名女子在缺乏「雞會穿衣服」的認知前提下，看見黑暗中發光、矮小、成群且夜行的小光點時，大腦便迅速將其解讀為超自然生物，嚇得她急急報案。

而現場的影像在真相曝光後，現時已變成瘋傳的爆笑影片，引發網友熱烈討論。

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文章授權轉載自《香港01》

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