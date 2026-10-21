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抗老甭砸大錢醫美！專家揭4大日常習慣 運動、睡眠都能幫上忙

聯合新聞網／ 綜合報導
醫美手術示意照。圖／ingimage
醫美手術示意照。圖／ingimage

抗老不必花大錢做醫美！最新研究指出，運動、充足睡眠、均衡飲食及做好防曬，都可能幫助延緩身體與肌膚老化。專家表示，一雙運動鞋、幾個啞鈴，加上日常生活習慣的調整，可能比昂貴的拉皮手術更值得投資。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，頂尖醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）今年刊登的一項大型分析發現，身體活動與較低的生理年齡有關。2023年一項針對61名日本中年女性的研究也發現，每周運動兩次、持續16周，能改善皮膚彈性；重量訓練更有助增加真皮層厚度，可能減少皺紋。

牛津長壽計畫共同創辦人、營養專家肯尼（Leslie Kenny）指出，隨著年齡增長，肌肉流失會讓人愈來愈難活動，因此規律進行肌力訓練十分重要。研究也顯示，每周約30至60分鐘的肌力運動，可能與較低的死亡風險有關。

除了運動，維生素D也受到關注。一項分析大型研究資料的報告發現，連續四年每天補充維生素D，可能有助減緩與老化相關的端粒變化。不過，是否需要補充，仍應考量個人飲食、日照及健康狀況。

睡眠同樣不能忽視。研究發現，每晚睡足7小時的人，皮膚修復速度可能比經常睡不到5小時的人更快，也較少出現皮膚鬆弛、皺褶等老化跡象。深度睡眠有助身體修復，因此規律作息比熬夜追劇更值得優先考慮。

飲食方面，專家建議多吃蔬菜、水果、豆類、堅果及全穀類。這些食物富含纖維、抗氧化物及多酚，有助減少發炎；莓果、柑橘類水果及甜椒所含的維生素C，則是身體製造膠原蛋白的重要營養素。

最後，防曬更是抗老關鍵。研究估計，紫外線曝曬可能造成高達八成的可見臉部老化。專家建議，即使天氣不熱，也應每天使用SPF 50防曬產品，並搭配含神經醯胺的保濕用品，維持健康的皮膚屏障。

想讓自己看起來更年輕，未必得靠昂貴療程。持續運動、睡好覺、吃得均衡並做好防曬，才是更容易融入日常生活的抗老方法。

抗老 醫美 睡眠 運動

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