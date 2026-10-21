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生日派對傳悲劇…26歲女接待為拚12萬賭注 一分鐘喝完700毫升烈酒倒地亡

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一間娛樂酒吧，2名年輕業者以500萬韓元（約新台幣12萬元）為賭注，慫恿一名女接待人員在短短1分鐘內喝光約700毫升的烈酒，隨後女子因急性酒精中毒身亡。示意圖／Ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
南韓一間娛樂酒吧，2名年輕業者以500萬韓元（約新台幣12萬元）為賭注，慫恿一名女接待人員在短短1分鐘內喝光約700毫升的烈酒，隨後女子因急性酒精中毒身亡。示意圖／Ingimage ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

南韓慶尚南道昌原市一間娛樂酒吧，2名年輕業者竟以500萬韓元（約新台幣12萬元）為賭注，慫恿一名女接待人員在短短1分鐘內喝光約700毫升的烈酒。女子喝完後陷入爛醉，業者卻未採取適當措施，導致她因急性酒精中毒身亡。

韓媒《문화일보》報導，事件發生於2025年2月5日凌晨4時左右。當時，2名在經營娛樂酒吧的20多歲業者，為員工舉辦生日派對，並提出只要一口氣喝完一瓶半烈酒、約700毫升，就能拿到500萬韓元現金的賭注。26歲的女接待人員接受挑戰，在約1分鐘內喝完整瓶半的酒，隨後陷入嚴重醉酒狀態。

然而，2名業者並未對倒地的女子採取適當處置，女子最終因急性酒精中毒死亡，死者血液酒精濃度高達0.485%。2人因此被依過失致死罪起訴。

地方法院指出，被告以金錢賭注鼓勵女子大量飲酒，卻在她喝醉倒地後未及時採取適當措施，最終造成一名年輕女子喪命，後果無法挽回。

不過，法官也考量2人坦承犯行、表達悔意，並支付1億3000萬韓元（約新台幣317萬元）與死者家屬達成和解，家屬也表示不希望追究刑責，因此判處2人各1年有期徒刑、緩刑2年，並命其各完成120小時社會服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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