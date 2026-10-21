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知名寺廟桃色風波！泰住持爆腳踏3條船 醉女吃醋大鬧錄音遭瘋傳

聯合新聞網／ 綜合報導
泰國一名知名寺廟住持近日捲入桃色風波，網路流傳一段女子闖入住持房間、當面怒罵的音檔，還傳出住持同時與3名女子交往，引發外界議論。示意圖／Ingimage
泰國一名知名寺廟住持近日捲入桃色風波，網路流傳一段女子闖入住持房間、當面怒罵的音檔，還傳出住持同時與3名女子交往，引發外界議論。示意圖／Ingimage

泰國一名知名寺廟住持近日捲入桃色風波，網路流傳一段女子闖入住持房間、當面怒罵的音檔，還傳出住持同時與3名女子交往，引發外界議論。住持事後承認，曾透過社群平台與其中一名女子以帶有追求意味的方式聊天，但否認發生性關係，原定於10月26日還俗的他，已提前完成還俗。

綜合泰國媒體報導，事件發生於泰國武里南府（Buriram）班克魯阿縣（Ban Kruat）一間寺廟。10月17日起，網路陸續出現相關爆料，指一名住持疑似與多名女子有不當往來。隨後，一段女子闖入住持房間、情緒激動地大聲斥責對方的音檔也在網路流傳，內容涉及感情糾紛、吃醋等情節，還傳出女子在過程中破壞房間內的物品，引發當地居民關注。

當地村長表示，相關消息曝光後，村民議論紛紛，但當時仍缺乏足以證實傳聞的證據，希望相關單位介入調查，釐清事情真相。另有寺內僧人透露，早在10月11日下午，就曾看到一名女子進入住持房間，之後聽見裡面傳出激烈爭吵聲，但並不清楚雙方發生衝突的原因。

面對外界質疑，住持承認，音檔中的女子確實曾因酒醉闖入房間並對他破口大罵。他也坦承，自己曾透過臉書與該名女子以帶有追求意味的方式聊天，但強調兩人並未發生性關係。至於外界盛傳他同時與3名女子交往，他則予以否認，稱自己只有與其中一名女子往來。

住持當時一度落淚表示，自己與女子在臉書上的互動，尚未嚴重到要喪失僧侶資格的重罪。不過，為了讓信眾安心，也避免僧團聲譽進一步受到影響，他決定自行還俗，原本預計於10月26日，也就是泰國守夏節結束的日子正式卸下僧袍。

然而，據了解該名住持已提前在武里南府班克魯阿縣完成還俗。至於此次提前還俗是否是因為受到網路輿論壓力影響，廟方與住持本人並未回應。

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