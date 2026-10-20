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影／幽會遭正宮破門！半裸情夫攀3樓窗戶慘墜樓 重摔水泥地路人全看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
墨西哥一名半裸男子在與人妻幽會時遭正宮抓包，慌亂之中從3樓後窗爬出逃跑。圖／截自X@VigiaCiudadano7
墨西哥一名半裸男子在與人妻幽會時遭正宮抓包，慌亂之中從3樓後窗爬出逃跑。圖／截自X@VigiaCiudadano7

墨西哥度假勝地日前爆發一起荒誕又驚險的偷情慘劇。一名半裸男子在與人妻幽會時，遭破門而入的正宮丈夫當場抓包。慌亂之中，情夫為了保命竟鋌而走險從3樓後窗爬出逃跑，整個人赤裸上身懸掛在半空中，最終力竭失手重摔在水泥地上。驚悚的一幕被目擊民眾全程拍下，在網路引發熱烈討論，所幸男子經送醫後奇蹟般並無大礙。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起事件發生於墨西哥熱門旅遊勝地坎昆（Cancun）的一處公寓大樓。當時這名半裸男子正與一名已婚女子在室內幽會，不料女子的丈夫卻突然返家並破門而入。面對迎面而來的「綠帽怒火」，驚慌失措的情夫為了避免正面衝突，竟然選擇從3樓的後窗爬出逃命。

現場目擊者拍攝的影片顯示，該名赤裸上身的男子整個人懸掛在公寓外牆，雙手死命抓著狹窄的窗台企圖撐住身體。然而經過一番掙扎後，他最終仍因體力不支失去平衡，當場從3樓高處直接墜落，重重砸在下方的水泥地上。圍觀的路人被這恐怖的聲響與畫面嚇得尖叫連連，並撥打電話通報警消與救護人員趕往現場救援。

急救人員獲報後迅速抵達現場，先是在人行道上對這名受傷的情夫進行緊急處置，隨後將他送往坎昆綜合醫院進行詳細檢查。根據當地媒體報導，經過醫生初步評估，這名幸運的情夫已經排除了嚴重骨折或生命危險的可能性。不過當地警方與地方政府表示，目前仍對這起因婚外情引發的墜樓事件進行調查，尚未正式確認其具體傷勢細節。

事實上，這類「小三、小王」為了避難而驚險攀爬高樓的奇聞並非首次發生。報導指出，先前中國浙江也曾有一名男子在飯店偷情被妻子抓包，急忙只穿著一條鮮豔內褲就爬出窗外，甚至整個人危險地懸掛在數層樓高的巨型發光招牌上，引來路人圍觀。廣東近期也上演過類似的生死瞬間，當時一名疑似小三的女子，因人夫的妻子突然提前返家，在男方驚慌失措將她推向陽台後，她為了不被發現，竟拿著手機徒手沿著排水管與狹窄窗台往下攀爬。所幸屋內住戶及時開啟窗戶伸手援助，才讓她順利脫離懸空險境，免於墜樓悲劇。

外遇 墜樓 墨西哥

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