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慢跑突心跳停止！40歲馬拉松跑者住院近50天 妻子1決定救他一命

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名40歲馬拉松跑者原本自認身體狀況良好，平時每周跑步3至4次，卻在一次例行跑步訓練中突然倒地、心臟驟停。 示意圖／AI生成
英國一名40歲馬拉松跑者原本自認身體狀況良好，平時每周跑步3至4次，卻在一次例行跑步訓練中突然倒地、心臟驟停。 示意圖／AI生成

英國一名40歲馬拉松跑者原本自認身體狀況良好，平時每周跑步3至4次，卻在一次例行跑步訓練中突然倒地、心臟驟停，所幸跑友及時施以心肺復甦術（CPR），並迅速取得自動體外心臟電擊去顫器（AED），才讓他從鬼門關前撿回一命。

根據外媒「鏡報」（The Mirror）報導，40歲的跑者普爾（Chris Poole）曾完成過多場半馬與全馬，當時正與固定參加的跑步團體Redway Runners一起訓練，沒想到才剛準備開始活動，便突然失去意識，現場其他跑友立即展開救援。普爾經過心肺復甦術與AED電擊後恢復生命跡象，隨後被送往醫院接受治療，住院時間將近50天，有一段期間甚至處於昏迷狀態。

普爾回憶，心臟驟停前完全沒有明顯警訊，既不疼痛，也沒有任何異常感受，從未察覺心臟有問題，且自己對事發過程毫無記憶，只能從別人口中拼湊出那段驚險經歷。醫師指出，普爾的心臟驟停是由急性心肌炎引發，進一步造成心臟衰竭。

令普爾意外的是，昏迷當天他原本因為疲倦，幾乎打算取消慢跑訓練、獨自在家休息，最後在妻子不斷勸說下才決定出門。這個看似平凡的選擇，如今回頭看竟反而救了他一命，因為若非跑友們的迅速反應，他恐怕會錯過黃金救援時間，屆時後果不堪設想。

這段經歷讓普爾深刻體會到，真正影響生死的關鍵除了及時送醫，還包括意外發生當下，身邊的人是否知道如何正確急救，以及附近能否迅速取得AED。普爾近期才獲醫師允許可以開始輕度步行，與過去每周跑步數次的生活相比，復健進度顯得格外緩慢。他坦言，自己很感激能夠活下來，目前仍努力朝恢復跑步的目標前進，希望有一天能再次站上馬拉松起跑線。

英國心臟基金會The Circuit營運主管賽門（Simon Dunn）指出，心臟驟停可能毫無預警地發生，即使是年輕、健康且體能良好的人也不例外。患者能夠存活，仰賴的是一連串迅速的救命行動，包括辨識心臟驟停、立即施行CPR，以及在救護人員抵達前使用AED，每多等待一分鐘，患者的存活機會便可能下降。因此，讓更多人具備急救知識、確保AED位置容易查詢，都是提高院外心臟驟停存活率的重要關鍵。

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