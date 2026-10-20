迴轉壽司都不知…豪門千金瞞父母「謊稱當陪酒」 竟秘密出道成性感女優

性感女優三咲麻友出身東京頂級豪門，從小住在月租高達150萬日圓（約新台幣31萬元）的豪宅與豪華高層公寓，出入有專車接送與管家伺候。然而這位不知民間疾苦的千金大小姐，不僅曾把交通IC卡當寶可夢卡牌，直到高中才第一次見識迴轉壽司，甚至為了維持奢華生活瞞著父母下海拍片，離奇又反差的身世背景震驚無數粉絲。

據日媒《日刊SPA》報導，三咲麻友從小在極度優渥的環境中長大，父母皆是企業總裁。她自小過著不愁吃穿的生活，月繳數十萬日圓學習鋼琴與芭蕾，出國度假更是家常便飯。由於家中有專屬管家打理一切，她從來沒搭過火車，甚至連怎麼使用交通IC卡都霧煞煞。為了不被同儕看輕，她甚至開玩笑吹噓「我有10張Suica卡」，以為卡片越多越厲害，純真又脫節的行為令人哭笑不得。

直到升上國中為了通車，她才第一次被父母丟在大型車站獨自摸索。完全搞不懂特快、準特快與快速列車差異的她，甚至在車站急得當場委屈落淚，跑去跟媽媽抱怨「為什麼我要坐火車？」，最後花了整整一個月才學會如何搭乘大眾運輸工具。此外，因為從小搭乘的都是真皮座椅的進口豪車，她坦言自己其實很不喜歡真皮味道，反而覺得普通朋友家中的皮革香味更好聞。

除了交通小白，三咲麻友對平民美食也是一竅不通。她透露自己高中三年級時才初次踏進迴轉壽司店，當時完全不懂怎麼用觸控螢幕點餐，甚至不知道該如何倒茶以及從輸送帶上拿取盤子，心想「原來普通高中生都去這裡」。此外，因為家裡餐餐都是精緻的法式或義式套餐，她直到跟朋友外出用餐時才驚覺「原來不是每個人家裡都天天吃多道菜套餐」。

擁有頂級富家女背景的三咲麻友，為何會一腳踏入成人娛樂產業？她坦言自己天生性格自由奔放且追求刺激，加上從小被父母嚴格教育握筷與問候禮儀，讓她渴望嘗試與眾不同的人生。不過面對身為總裁的父母，她完全不敢坦白真相，只能騙爸媽自己在做「陪酒女郎」。她坦言，要是父母知道真相絕對會哭，但因為她上大學後想實現經濟獨立，又無法降低原本揮霍的大手筆生活標準，才選擇下海拍片。

雖然出身豪門，三咲麻友卻展現出極強的適應力。她透露小學時曾因為穿著名牌衣服而遭到女生排擠欺負，從那時起她就學會如何積極融入周遭環境。進入拍片現場後，她反而在日常工作中收穫許多新奇體驗。過去從未吃過平民便當的她，甚至開心地表示片場發放的1000日圓（約新台幣207元）便當相當美味，完全沒有豪門千金的架子與包袱。

如今在成人界闖出名堂的三咲麻友直言，從小在全女性環境長大的她，非常享受擁有粉絲熱情支持的感覺。儘管她對自己身體的「市場價值」與收入標準毫無概念，也沒有具體的理財規劃，但她對目前的工作相當滿意，表示自己的終極目標就是成為超級巨星，並在未來永遠被人像公主一樣細心寵愛。

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