前甜美主播近況曝光！離職後拍泳裝寫真 無預警曬照網看傻：變了個人

日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。近日，她在社群分享一張全新風格的近照，神情流露出幾分慵懶、憂鬱的氣息，與外界熟悉的俏皮、帶點「小心機」的形象截然不同。沒想到照片曝光後，立刻引來網友熱烈討論，驚訝於她透過妝髮展現出的不同面貌。

根據日媒報導，森香澄在Instagram分享了新的造型照，並語帶俏皮地寫下：「我好像是那種換了髮型和妝容，整體氛圍就會大大改變的類型呢。」只見照片中的她一改過往招牌的輕盈斜瀏海與甜美笑顏，換上了剪得極具厚重感的齊瀏海，眼神中透露出些許厭世與憂鬱的成熟感。這張與平日螢光幕形象截然不同的視覺照片一出，瞬間在網路上引發強烈迴響，大批粉絲與網友紛紛震驚留言，「這變化也太大了吧！」、「一時之間完全沒認出來是誰」、「根本就是變了一個人」。

這次引發關注的造型變化，可能也與森香澄近期的演藝新挑戰有關，據了解，她將首度擔任電影女主角，飾演一名年輕時曾以「半地下偶像」身分活動的30歲女性。過去森香澄經常以甜美、活潑又略帶俏皮的風格亮相，這次的厚瀏海造型不僅改變了她的外在氣質，也讓不少人注意到她在形象塑造上的可塑性。

回顧森香澄的演藝發展，她於2023年3月離開東京電視台，正式從電視台主播轉為自由藝人。離職後，她沒有將事業侷限於主持或新聞相關工作，而是善用外型優勢與個人特色，逐步建立辨識度鮮明的公眾形象。森香澄經常參與綜藝節目，以擅長營造親近感、懂得掌握鏡頭效果的風格受到討論；另一方面，她也跨足時尚及平面拍攝，擔任內衣品牌模特兒，甚至挑戰尺度更受關注的泳裝寫真。

從離開東京電視台、挑戰泳裝寫真，到投入綜藝與表演，森香澄的職涯始終伴隨著不同嘗試。今年以來，她也陸續參與多部電視劇演出，並推出整理個人美容方法的書籍，將事業延伸至戲劇及美容領域，不斷打破外界對「前女主播」的既定印象。

如今，在演藝圈以「心機小惡魔」形象深植人心的森香澄，再以近乎判若兩人的造型引發討論，下一步能否進一步擺脫既有標籤、拓展演藝發展，也成為外界關注的焦點。