快訊

台積電高雄廠爆工安意外 疑鋼梁吊掛失誤4工人高中重摔3人命危送醫

求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

亞帕運桌球／金牌內戰林姿妤13分鐘速勝田曉雯 個人連兩屆摘金

聽新聞
0:00 / 0:00

前甜美主播近況曝光！離職後拍泳裝寫真 無預警曬照網看傻：變了個人

聯合新聞網／ 綜合報導
日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。 圖／截自IG＠mori_kasumi_、X＠mori_kasumi_
日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。 圖／截自IG＠mori_kasumi_X＠mori_kasumi_

日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。近日，她在社群分享一張全新風格的近照，神情流露出幾分慵懶、憂鬱的氣息，與外界熟悉的俏皮、帶點「小心機」的形象截然不同。沒想到照片曝光後，立刻引來網友熱烈討論，驚訝於她透過妝髮展現出的不同面貌。

根據日媒報導，森香澄在Instagram分享了新的造型照，並語帶俏皮地寫下：「我好像是那種換了髮型和妝容，整體氛圍就會大大改變的類型呢。」只見照片中的她一改過往招牌的輕盈斜瀏海與甜美笑顏，換上了剪得極具厚重感的齊瀏海，眼神中透露出些許厭世與憂鬱的成熟感。這張與平日螢光幕形象截然不同的視覺照片一出，瞬間在網路上引發強烈迴響，大批粉絲與網友紛紛震驚留言，「這變化也太大了吧！」、「一時之間完全沒認出來是誰」、「根本就是變了一個人」。

這次引發關注的造型變化，可能也與森香澄近期的演藝新挑戰有關，據了解，她將首度擔任電影女主角，飾演一名年輕時曾以「半地下偶像」身分活動的30歲女性。過去森香澄經常以甜美、活潑又略帶俏皮的風格亮相，這次的厚瀏海造型不僅改變了她的外在氣質，也讓不少人注意到她在形象塑造上的可塑性。

回顧森香澄的演藝發展，她於2023年3月離開東京電視台，正式從電視台主播轉為自由藝人。離職後，她沒有將事業侷限於主持或新聞相關工作，而是善用外型優勢與個人特色，逐步建立辨識度鮮明的公眾形象。森香澄經常參與綜藝節目，以擅長營造親近感、懂得掌握鏡頭效果的風格受到討論；另一方面，她也跨足時尚及平面拍攝，擔任內衣品牌模特兒，甚至挑戰尺度更受關注的泳裝寫真。

從離開東京電視台、挑戰泳裝寫真，到投入綜藝與表演，森香澄的職涯始終伴隨著不同嘗試。今年以來，她也陸續參與多部電視劇演出，並推出整理個人美容方法的書籍，將事業延伸至戲劇及美容領域，不斷打破外界對「前女主播」的既定印象。

如今，在演藝圈以「心機小惡魔」形象深植人心的森香澄，再以近乎判若兩人的造型引發討論，下一步能否進一步擺脫既有標籤、拓展演藝發展，也成為外界關注的焦點。

日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。 圖／截自IG＠mori_kasumi_、X＠mori_kasumi_
日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。 圖／截自IG＠mori_kasumi_X＠mori_kasumi_

主播 離職 模特兒 日本 演藝圈

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

衣服油漬怎麼洗？日本專家教你「3步驟急救法」 再揭3大致命NG行為

曾為名人工作…46歲前高管求職失敗數百次 如今騎單車外送揭中年心酸

文憑不再吃香？美大學生失業率15年來首超低學歷者 名校生求職碰壁

相關新聞

前甜美主播近況曝光！離職後拍泳裝寫真 無預警曬照網看傻：變了個人

日本前東京電視台主播森香澄現年31歲，離職轉戰演藝圈後，憑藉亮眼外型與鮮明的個人風格，在綜藝節目、時尚模特兒及戲劇領域逐漸打開知名度。近日，她在社群分享一張全新風格的近照，神情流露出幾分慵懶、憂鬱的氣息，與外界熟悉的俏皮、帶點「小心機」的形象截然不同。沒想到照片曝光後，立刻引來網友熱烈討論，驚訝於她透過妝髮展現出的不同面貌。

影／求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

長途飛行中最怕遇到情緒化又無理的要求。一名旅遊部落客日前搭乘長達10小時的跨國航班時，遇到隔壁女乘客請求她放棄舒適的走道座位，換到前方的中間座位以便女乘客與丈夫同坐。部落客冷靜拒絕後，該名女子竟當場情緒潰堤崩潰痛哭整整3小時，理由是「太想念老公」。然而諷刺的是，被想念的丈夫其實就坐在前兩排，全座程戴著耳機沉沉入睡，奇葩過程在網路上引發熱議。

剩3個月壽命！癌末男撿獲450萬爽玩被逮 須活到95歲才還得完

根據日媒「東北放送」報導，仙台市一名43歲男子，2026年3月因罹患胃部和食道的消化器官癌症與癌性腦膜炎，剛在醫院被醫師宣判僅剩2至3個月的壽命。萬念俱灰的他在離開醫院後的回家路上，行經青葉區巷弄時，意外發現一只掉落路邊的提袋。

繳納率飆96%仍道歉！東京「炸彈催繳信封」惹議 區公所認：考慮欠周

為了讓民眾「留下深刻印象」，東京都文京區區公所對欠繳保費者寄出設計獨特的催繳信，在各大新聞媒體及社群掀起極大的討論。

鐵幕下的歷史抉擇：從電影《自由浪潮》看1968年布拉格之春下的小人物命運

捷克電影《自由浪潮》（Waves）以1968年的布拉格之春（Prague Spring）和蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克為背景，刻畫冷戰時代下小人物們的抉擇與抵抗，及在尚無網路和通訊軟體的年代，一群新聞工作者如何透過廣播將時代脈動傳遞給數百公里外的人們，讓真相突破威權政府的宣傳與謊言。

泰男防磨牙「自製牙套」卡口腔8小時 牙醫試多種工具花2小時拆除

泰國日前發生1宗因自行DIY牙套而卡死口腔的罕見意外。1名男子因夜間磨牙，未有遵從醫囑製作咬合板，竟自行上網購買矽膠材料嘗試自製牙套。不料材料在口中迅速硬化，緊緊卡住整排牙齒與上顎，男子折騰8小時仍無法拔除，甚至無法說話及進食，最終要求助牙醫花費約2小時才順利清除，惟男子口腔組織已嚴重發紅受損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。