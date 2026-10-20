影／求換走道位遭拒…女乘客機上爆哭3小時「想老公」 下秒見尪前排睡翻

長途飛行中最怕遇到情緒化又無理的要求。一名旅遊部落客日前搭乘長達10小時的跨國航班時，遇到隔壁女乘客請求她放棄舒適的走道座位，換到前方的中間座位以便女乘客與丈夫同坐。部落客冷靜拒絕後，該名女子竟當場情緒潰堤崩潰痛哭整整3小時，理由是「太想念老公」。然而諷刺的是，被想念的丈夫其實就坐在前兩排，全程戴著耳機沉沉入睡，奇葩過程在網路上引發熱議。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，旅遊部落客哈維（Tomiko Harvey）日前剛結束父親喪事，搭乘從伊斯坦堡飛往華盛頓特區的轉機航班。飛行途中，隔壁座位的女乘客突然提出換位請求，希望哈維能讓出走道座位，改去坐前方的中間位，讓她能與丈夫坐在一起。哈維果斷拒絕後，對方竟瞬間淚崩，哭泣了整整3小時之久。

突如其來的眼淚讓剛經歷喪父之痛的哈維相當傻眼，忍不住關切詢問對方：「家中是否有親人過世，否則怎麼會哭成這樣？」該名女子卻哽咽回答「沒有人過世」，純粹是因為「太想念丈夫，不知道還能靠著誰的肩膀」。這番荒謬的回答讓哈維冷眼旁觀，並在飛行結束順利降落時，忍不住酸了對方一句：「幹得好，恭喜妳在沒有丈夫陪同的情況下成功活過了10個小時。」

哈維事後澄清，那位丈夫其實就坐在前兩排的中間座位，且整段長達10小時的航程中都戴著耳機「睡得非常安穩」，完全不知後方的妻子正為他上演苦情戲。哈維事後將這段經歷影片發布至Instagram，打趣自嘲表示看到對方的誇張反應後，讓她開始重新審視自己的婚姻，笑稱自己「顯然不夠愛自己的老公」。

哈維也在貼文中向廣大網友提問，質疑為何總有人認為可以理所當然要求陌生人換位，特別是在長途航班上，並強調若想坐在一起就該提前付費選座。影片曝光後迅速衝破9萬點讚，網友幾乎一面倒挺哈維，紛紛留言諷刺：「老公根本是故意選分開坐的吧，他選擇了和平，讓別人去承受10小時的折磨」、「想念老公卻連連座機票都不肯買，這可不是別人的問題」。