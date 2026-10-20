快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

剩3個月壽命！癌末男撿獲450萬爽玩被逮 須活到95歲才還得完

聯合新聞網／ 綜合報導
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
是禮物，還是考驗？罹患癌症的日本男子被宣判只剩數個月的壽命，卻在回家路上撿到巨款。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

根據日媒「東北放送」報導，仙台市一名43歲男子，2026年3月因罹患胃部和食道的消化器官癌症與癌性腦膜炎，在醫院被醫師宣判僅剩2至3個月的壽命。萬念俱灰的他在離開醫院後的回家路上，行經青葉區巷弄時，意外發現一只掉落路邊的提袋。

他將袋子帶至公園公廁，以美工刀劃開，赫然發現滿滿現鈔。這筆巨款實為保全公司運送遊戲機台營收時，不慎遺落的2200萬日圓（約新台幣453萬元），男子當下認定這是「老天爺賜予的禮物」，隨即占為己有。

男子並未將拾獲巨款的事告知他人，而是迅速將橫財揮霍於醫療費、高檔美食，以及前往女友老家越南與日本伊勢等地旅遊。案發遭逮捕後，他被檢方依侵占遺失物罪起訴。雖然保全公司的損失已由保險理賠，男子亦與保險公司達成協議，承諾「每月分期償還」。不過，扣除已償還的344萬日圓（約台幣71萬元），目前仍有約1800萬日圓（約台幣370萬元）待清償。換算下來，必須一路還到「2078年」、男子高齡95歲時才可能還清。

該案日前首度開庭，男子當庭認罪，檢方向法官求處1年拘禁。辯護律師則求情指出，當事人在被告知壽命無多的絕望當下撿到巨款，心態動搖在所難免，且正努力分期償還，請求給予緩刑，法官將於11月6日正式宣判。

癌症 侵占 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

日男大生遊韓…手機定位柬埔寨！失聯8月突視訊求母：快撤銷協尋

大阪陸客暴跌6成！中國航班銳減重創關西機場 他國遊客激增20%補血

帶2幼兒闖旅遊最高危險區！網紅嗆「比日本安全」 網轟：出事再罵政府

叫不出名字算老化或失智？醫教分辨關鍵2指標：生活能力改變

相關新聞

剩3個月壽命！癌末男撿獲450萬爽玩被逮 須活到95歲才還得完

根據日媒「東北放送」報導，仙台市一名43歲男子，2026年3月因罹患胃部和食道的消化器官癌症與癌性腦膜炎，剛在醫院被醫師宣判僅剩2至3個月的壽命。萬念俱灰的他在離開醫院後的回家路上，行經青葉區巷弄時，意外發現一只掉落路邊的提袋。

繳納率飆96%仍道歉！東京「炸彈催繳信封」惹議 區公所認：考慮欠周

為了讓民眾「留下深刻印象」，東京都文京區區公所對欠繳保費者寄出設計獨特的催繳信，在各大新聞媒體及社群掀起極大的討論。

鐵幕下的歷史抉擇：從電影《自由浪潮》看1968年布拉格之春下的小人物命運

捷克電影《自由浪潮》（Waves）以1968年的布拉格之春（Prague Spring）和蘇聯軍隊入侵捷克斯洛伐克為背景，刻畫冷戰時代下小人物們的抉擇與抵抗，及在尚無網路和通訊軟體的年代，一群新聞工作者如何透過廣播將時代脈動傳遞給數百公里外的人們，讓真相突破威權政府的宣傳與謊言。

泰男防磨牙「自製牙套」卡口腔8小時 牙醫試多種工具花2小時拆除

泰國日前發生1宗因自行DIY牙套而卡死口腔的罕見意外。1名男子因夜間磨牙，未有遵從醫囑製作咬合板，竟自行上網購買矽膠材料嘗試自製牙套。不料材料在口中迅速硬化，緊緊卡住整排牙齒與上顎，男子折騰8小時仍無法拔除，甚至無法說話及進食，最終要求助牙醫花費約2小時才順利清除，惟男子口腔組織已嚴重發紅受損。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。