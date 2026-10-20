剩3個月壽命！癌末男撿獲450萬爽玩被逮 須活到95歲才還得完

根據日媒「東北放送」報導，仙台市一名43歲男子，2026年3月因罹患胃部和食道的消化器官癌症與癌性腦膜炎，在醫院被醫師宣判僅剩2至3個月的壽命。萬念俱灰的他在離開醫院後的回家路上，行經青葉區巷弄時，意外發現一只掉落路邊的提袋。

他將袋子帶至公園公廁，以美工刀劃開，赫然發現滿滿現鈔。這筆巨款實為保全公司運送遊戲機台營收時，不慎遺落的2200萬日圓（約新台幣453萬元），男子當下認定這是「老天爺賜予的禮物」，隨即占為己有。

男子並未將拾獲巨款的事告知他人，而是迅速將橫財揮霍於醫療費、高檔美食，以及前往女友老家越南與日本伊勢等地旅遊。案發遭逮捕後，他被檢方依侵占遺失物罪起訴。雖然保全公司的損失已由保險理賠，男子亦與保險公司達成協議，承諾「每月分期償還」。不過，扣除已償還的344萬日圓（約台幣71萬元），目前仍有約1800萬日圓（約台幣370萬元）待清償。換算下來，必須一路還到「2078年」、男子高齡95歲時才可能還清。

該案日前首度開庭，男子當庭認罪，檢方向法官求處1年拘禁。辯護律師則求情指出，當事人在被告知壽命無多的絕望當下撿到巨款，心態動搖在所難免，且正努力分期償還，請求給予緩刑，法官將於11月6日正式宣判。