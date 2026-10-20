泰男防磨牙「自製牙套」卡口腔8小時 牙醫試多種工具花2小時拆除

泰國日前發生一起罕見的DIY牙套意外！一名男子因為睡覺時有磨牙的習慣，卻沒有遵照牙醫建議製作專業咬合板，反而自行上網購買矽膠材料，打算動手製作牙套。沒想到，材料放入口中後竟迅速硬化，緊緊卡住整排牙齒及上顎。男子自行嘗試拆除長達8小時仍無法取下，甚至無法正常說話及進食，最後只好向牙醫求助。醫師花費約2小時才順利將材料清除，但男子口腔組織已因長時間受到壓迫及刺激而明顯紅腫受損。

泰男自製牙套卡死口腔 無法說話只能遞手機求救

泰國牙科診所「Cotton Dental Clinic」日前在臉書分享一起罕見病例。診所表示，一名男子前來求診時，因為嘴巴被矽膠材料卡住，完全無法開口說話，只能將手機遞給醫護人員，上面寫著，「請幫我把牙齒上的矽膠拆下來，現在裡面有白色硬物卡死，完全沒辦法說話或正常吃東西」。

經過詢問後得知，男子有睡覺磨牙的問題，先前替他進行牙齒矯正的牙醫曾建議製作咬合板，但他因個人因素沒有回診，後來便決定自行上網購買矽膠材料，打算在家DIY牙套。

含溫水、徒手硬拔8小時 牙套仍卡死動彈不得

男子將購買的材料放入口中後，沒想到矽膠竟迅速硬化，緊緊包覆整排牙齒，讓他怎麼拔都拔不下來。

從前一天晚上10點開始，他不斷嘗試含溫水軟化材料，甚至直接用手摳、硬拔，結果一路折騰到隔天清晨6點，整整8小時仍無法取下。直到中午，他才決定前往牙科診所求助。

從診所公開的照片可以看到，男子牙齒上原本就裝有固定式矯正器，牙齒周圍及部分上顎都被白色材料覆蓋。雖然從正面看來，男子仍能張開嘴巴，但大片硬化材料已占據口腔內部空間，導致他無法正常說話及進食。

牙醫花2小時才成功拆除 口腔組織已紅腫受損

牙醫檢查後發現，男子口中的材料不僅相當堅硬，還具有黏性與韌性，導致拆除難度相當高。

醫師嘗試使用多種牙科工具，小心清除卡在牙齒及上顎的材料，前後花費約2小時，才終於將矽膠完全取出。

然而，材料拆除後，原本被覆蓋的口腔組織已明顯發紅。診所指出，這是因為口腔長時間受到壓迫及刺激所致。

診所也藉此提醒民眾，若有夜間磨牙或其他口腔問題，應先尋求專業牙醫診斷與治療，切勿自行購買來路不明的材料，在家製作牙套或其他牙科裝置，以免發生意外，甚至造成口腔受傷。

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文章授權轉載自《香港01》