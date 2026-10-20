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繳納率飆96%仍道歉！東京「炸彈催繳信封」惹議 區公所認：考慮欠周
為了讓民眾「留下深刻印象」，東京都文京區區公所對欠繳保費者寄出設計獨特的催繳信，在各大新聞媒體及社群掀起極大的討論。據日媒「FNN」報導，文京區自2019年起顛覆公家機關的保守形象，將國民健康保險費的催繳信封大膽設計成「定時炸彈」造型。
以全黑為底色的信封上，背面印有時間倒數「00:00:01」與多色線條，並以斗大字體標註「緊急拆封」、「現在立刻打開！」。其他設計版本的信封，還有印滿「通知來啦ーー！」等動漫式顏文字，或在信封上畫了多達15個、密密麻麻的詭異眼球，衝擊感十足。
文京區解釋，因不少民眾漏看信件導致財產遭查封或加收滯納金，為吸引年輕族群目光才使用動漫手法。這項奇招也確實帶來驚人效果，該區國保繳納比例從實施前的約88%，在2025年度大幅飆升至約96%，主動諮詢補繳的件數亦顯著成長。
不過，過於新潮的視覺手法也引起保守派輿論的撻伐。許多年輕族群稱讚「很有梗、完全打中世代痛點」、「既然這作法有效，那也不錯」，但不少市民與長輩批評「剛開始以為是惡作劇」、「畫面令人毛骨悚然」、「太輕挑不莊重」。
面對各界爭議，文京區公所出面致歉，承認「未顧及高齡者與身處困境者的感受，確實考慮欠周並深刻反省」，承諾未來會注意分寸拿捏，避免再造成納稅人不安與不適。
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