快訊

強颱薔琵最快周三深夜發海警 北宜花這2天「豪雨狂炸到紫爆」

馬斯克送大禮！承諾明年贈與每名美國兒童1股SpaceX股票

外資賣超台股近2兆 金管會為何不出手？彭金隆揭關鍵

聽新聞
0:00 / 0:00

網戀農場女討供養！巴西男變賣家當衝2千公里尋愛 抵達慘被告知「是AI」

香港01／ 撰文／李健民
巴西一名砌磚工在網上認識一名女子，前往近2000公里以外的城市後，發現女子竟是AI生成。圖／截自tiktok@jessicafazendeira
巴西一名砌磚工在網上認識一名女子，前往近2000公里以外的城市後，發現女子竟是AI生成。圖／截自tiktok@jessicafazendeira

巴西一名砌磚工在網上認識一名女子，其後他變賣所有家當，前往近2000公里以外的城市後，竟然發現他所尋找的女子是AI（人工智慧）生成。

《紐約郵報》10月17日報導，該名49歲的巴西砌磚工馬丁斯（Edimar Martins）告訴當地電視台TV Mirante，他最初在2020年偶然發現一個名叫奧利維拉（Jéssica Oliveria）的社群帳號，他表示從來沒有懷疑過自己接觸的是一個AI生成的虛擬人物，並在上周決定是時候去見見他生命中的摯愛了。

馬丁斯於9日變賣其所有家當，搭乘長途巴士由東北的馬拉尼昂州（Maranhão）前往近2000公里以外的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）首府比路賀利桑特（Belo Horizonte）。

然而在11日抵達後，卻沒能找到他所謂的「女友」，他向當地電台問過，他們說那是假新聞，根本沒有這個人：「我把所有東西都賣了，我把一切都處理掉了，這讓人很沮喪。」

馬丁斯最終身無分文，只好前往比路賀利桑特市政廳，他在那裡向一位社工坦白，自己遠道而來是為了尋找愛情，因為他厭倦了孤獨，社工隨後提供幫助，讓他可以返回家鄉。

而在一個已經刪除的TikTok帳號@JessicaFazendeira（擁有30萬粉絲）發布的影片中，這位AI生成的女性表示，她正在尋找一位可以搬進她農場並完全供養的男士。該帳號背後的操控者在周三發布新影片，承認該角色是AI，並否認與馬丁斯有任何直接接觸。

這位心碎的男子目前住在親戚家，並發誓要重返比路賀利桑特，找到一個可以安定下來的人。「我沒找到她，但我會找到另一個，而且會再次前往同一個地方。」

延伸閱讀：

愛子6歲夭折！母親想看他長大成家 AI達人助圓夢影片感動全網

訂Airbnb疑遇AI「照騙」！相片溫馨實況陰暗設施壞 受害家庭傻眼

文章授權轉載自《香港01》

巴西 網戀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

印尼男赴台打工4年…返鄉驚覺妻出軌兼生2子 積蓄全花光怒告通姦

香港街頭被偷拍？正妹怒查陌生男手機卻找嘸證據 網揭她驚人身分

闖暗戀女家逾百次！日男偷拍還幫「打掃冰箱、替換舊內衣」 撞見正主下場慘

1張照片讓明星帶貨 吳越遭AI換臉、仿聲賣保養品 不忍了

相關新聞

帶2幼兒闖旅遊最高危險區！網紅嗆「比日本安全」 網轟：出事再罵政府

據日媒女性自身報導，主打帶著3歲與5歲幼童環遊世界的日本旅遊YouTuber「有毅力的Yuri母子行」，近日因帶著兩名幼兒前往被日本外務省列為最高危險等級4「撤離勸告」的阿富汗與伊拉克庫德斯坦地區，在社群引發軒然大波。

網戀農場女討供養！巴西男變賣家當衝2千公里尋愛 抵達慘被告知「是AI」

巴西一名砌磚工在網上認識一名女子，其後他變賣所有家當，前往近2000公里以外的城市後，竟然發現他所尋找的女子是AI（人工智慧）生成。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。