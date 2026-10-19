網戀農場女討供養！巴西男變賣家當衝2千公里尋愛 抵達慘被告知「是AI」

巴西一名砌磚工在網上認識一名女子，其後他變賣所有家當，前往近2000公里以外的城市後，竟然發現他所尋找的女子是AI（人工智慧）生成。

《紐約郵報》10月17日報導，該名49歲的巴西砌磚工馬丁斯（Edimar Martins）告訴當地電視台TV Mirante，他最初在2020年偶然發現一個名叫奧利維拉（Jéssica Oliveria）的社群帳號，他表示從來沒有懷疑過自己接觸的是一個AI生成的虛擬人物，並在上周決定是時候去見見他生命中的摯愛了。

馬丁斯於9日變賣其所有家當，搭乘長途巴士由東北的馬拉尼昂州（Maranhão）前往近2000公里以外的米納斯吉拉斯州（Minas Gerais）首府比路賀利桑特（Belo Horizonte）。

然而在11日抵達後，卻沒能找到他所謂的「女友」，他向當地電台問過，他們說那是假新聞，根本沒有這個人：「我把所有東西都賣了，我把一切都處理掉了，這讓人很沮喪。」

馬丁斯最終身無分文，只好前往比路賀利桑特市政廳，他在那裡向一位社工坦白，自己遠道而來是為了尋找愛情，因為他厭倦了孤獨，社工隨後提供幫助，讓他可以返回家鄉。

而在一個已經刪除的TikTok帳號@JessicaFazendeira（擁有30萬粉絲）發布的影片中，這位AI生成的女性表示，她正在尋找一位可以搬進她農場並完全供養的男士。該帳號背後的操控者在周三發布新影片，承認該角色是AI，並否認與馬丁斯有任何直接接觸。

這位心碎的男子目前住在親戚家，並發誓要重返比路賀利桑特，找到一個可以安定下來的人。「我沒找到她，但我會找到另一個，而且會再次前往同一個地方。」

延伸閱讀：

愛子6歲夭折！母親想看他長大成家 AI達人助圓夢影片感動全網

訂Airbnb疑遇AI「照騙」！相片溫馨實況陰暗設施壞 受害家庭傻眼

文章授權轉載自《香港01》