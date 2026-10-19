帶2幼兒闖旅遊最高危險區！網紅嗆「比日本安全」 網轟：出事再罵政府

據日媒女性自身報導，主打帶著3歲與5歲幼童環遊世界的日本旅遊YouTuber「有毅力的Yuri母子行」，近日因帶著兩名幼兒前往被日本外務省列為最高危險等級4「撤離勸告」的阿富汗與伊拉克庫德斯坦地區，在社群引發軒然大波。

她不僅在當地高調打卡拍照，宣稱「治安好到讓人吃驚、甚至比日本還安全」，更在面對網友質疑時公開反嗆「外務省的資訊根本不可靠，落差大到讓人感動落淚」，甚至鼓吹大家親自去看看，誇張言論隨即引來各界強烈撻伐。

日本外務省海外邦人緊急事態課對此嚴正回應，表示已接獲多起民眾投訴電話，並已通報當地使館密切注意其動向。外務省直言，最高等級4代表隨時面臨恐攻、綁架或交通中斷而受困的極高風險，「自己碰巧平安無事，絕不等於整個地區安全」。雖日本政府無法硬性禁止民眾前往，但為了吸引網路關注而冒險，一旦發生意外幼童將無辜受害，且政府在戰亂地區的跨國救援極為艱鉅，切勿將個人的僥倖包裝成安全背書。

網友也一面倒痛批：「根本是把孩子當成賺流量的籌碼」、「出事又要全民買單怪政府不救」、「別把運氣好當成治安好」。輿論普遍譴責，追求旅行的獨特性雖然是個人自由，但帶著毫無防衛能力的幼童涉足險境，絕不是拓展視野，而是拿孩子的生命安全在開玩笑。