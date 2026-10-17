闖暗戀女家逾百次！日男偷拍還幫「打掃冰箱、替換舊內衣」 撞見正主下場慘

日本一名33歲男子因告白遭拒，竟利用女方陽台未鎖的漏洞偷配鑰匙，在短短大半年內狂闖對方家中高達100多次。他不僅偷拍女子裸照、偷吃零食、偷拿私人物品，甚至還會主動幫忙「打掃冰箱」與「舊內衣換新」，種種極端又扭曲的怪異行為，在法庭公開後震撼各界。

據日媒「FRIDAY DIGITAL」報導，現年33歲的被告岡田純於2022年底透過網路遊戲認識受害女玩家，隔年告白遭拒並被封鎖後心生邪念。他想起女方住處一樓陽台門沒鎖，便於同年10月潛入，並在房內找到寫有鑰匙編號的紙條成功偷配備用鑰匙。自此他把對方家當成自己家，頻繁闖入搜刮，甚至偷走三張過期駕照與內衣；對還有效的駕照則體貼表示「怕對方麻煩」僅拍照保存，偷內衣時還會自備新品替換舊品。

隨著慾望不斷升級，岡田更在對方客廳安裝偽裝成USB充電器的「針孔攝影機」，偷拍內衣與裸體照，並頻繁更換記憶卡。他回憶網遊對話掌握女方作息，從每周闖入一兩次，暴增到被捕前幾乎天天光顧，每次停留一到兩小時。期間他除了偷吃麵包、自慰放鬆外，還會自動補貨能量飲料、打掃冰箱，被檢方懷疑是為了延緩犯罪被發現，他卻辯稱「只是想幫她」，展現出極度扭曲的愛意。

直到今年3月19日岡田再次闖入時，女方突然返家。由於岡田從內部鎖門導致對方無法開門，他慌張從陽台逃跑時與女方撞個正著，最後被趕到的警方當場逮捕。法庭上，受害女子透過聲明表達極大恐懼與噁心，痛訴「被他掌握一切太可怕，連處理內衣都讓人難以忍受」，強烈要求重罰；而岡田的父親則出面作證，表示願意幫無積蓄的兒子支付250萬日元（約新台幣51.3萬元）賠償金並安排後續治療與就業。

檢方認為岡田極度自私且犯行成習，求處2年6個月有期徒刑。東京地方法院於9月24日正式宣判，判處岡田2年6個月有期徒刑，緩刑4年。儘管岡田在庭上數度落淚並聲稱願意表達歉意，但對受害女性而言，徹底斷絕任何接觸與騷擾，才是擺脫這場噩夢的唯一解藥。