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襲臀同齡女…16歲少年街頭大玩「猥褻機器人」 離譜過程全直播

聯合新聞網／ 綜合報導
德國2名青少年涉嫌利用遠端遙控的「猥褻機器人」，在直播中對一名16歲少女進行性騷擾。圖／ 截自X@75secondes
德國2名青少年涉嫌利用遠端遙控的「猥褻機器人」，在直播中對一名16歲少女進行性騷擾。圖／ 截自X@75secondes

德國街頭日前爆發一起離譜的性騷案件，2名青少年涉嫌利用遠端遙控的「猥褻機器人」，在直播對一名16歲少女進行性騷擾。這個高達1.2公尺的裝置不僅悄悄靠近少女襲臀，甚至做出極具侮辱性的動作，整段過程還被錄下上傳，引發各界震撼與關注。

據《太陽報》（The Sun）報導，這起襲擊事件發生於德國科隆環城大道（Hohenzollernring）。事發當時，一名16歲少女與幾位朋友正在一家餐廳門口聊天，不料一個高約1.2公尺、紅金相間的人形機器人突然從她背後悄悄接近。該裝置隨後竟伸出手抓住少女的臀部，甚至直接做出極具暗示性的「抽插動作」，嚇得少女當場尖叫閃躲。

更離譜的是，這起猥褻過程並非機器人失控，背後竟是一場刻意策劃的社群鬧劇。警方調查發現，該機器人的主人為一名16歲少年與其19歲同伴，當時不僅在旁以遠端操控機器人行兇，甚至還像體育主播般進行現場轉播，將整起騷擾過程在社群平台TikTok上進行全程直播，影片中還能清楚看到機器人猥褻少女的離奇畫面。

接獲報案後，警方迅速趕赴現場進行搜索，最後在附近一輛汽車的後車廂內，將躲藏其中的紅金色機器人一舉「逮捕」，並當場查獲涉案少年的兩部手機。目前科隆刑事調查部門已正式介入，重點調查事發當時該裝置的具體運行狀況，以及兩名嫌疑人是否透過遠端設備「故意控制」機器人進行猥褻動作。

這起利用新興科技進行新型態騷擾的荒誕案件曝光後，迅速引發社群熱烈討論，不少網友看了影片感到極度不適與震驚，紛紛留言直呼「世界徹底瘋了」。當局目前已將此案列為「襲擊」進行深入調查，並積極與檢方評估是否正式對這兩名青少年提出性騷擾相關刑事指控。

德國 機器人 性騷擾 猥褻 直播

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