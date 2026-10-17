無視醫勸！「真人芭比」砸重金第6度隆乳 胸部飆至4公升：感覺快爆炸

俄羅斯一名39歲的單親媽媽網紅，為了打造震撼的「真人芭比」形象，無視原主治醫師的嚴肅警告，硬砸下1.7萬英鎊（約新台幣73.5萬元）遠赴比利時進行第六次隆乳手術。她將單側胸部植入高達2000cc的生理鹽水假體，使總胸圍容量衝上驚人的4公升，這起危險的整型奇聞曝光後立刻引發熱議。

據《太陽報》（The Sun）報導，這名來自葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）的網紅安娜·丹尼洛娃（Anna Danilova）身材相當嬌小，前任整形醫師曾當面嚴詞拒絕她，警告其身形與窄胸框連一半大小的假體都難以負荷，但安娜仍執意圓夢。為此，她克服俄烏戰爭期間對俄國人的旅遊限制，毅然前往布魯塞爾找上另一名醫師，強行完成了這項超大容量的膨脹式鹽水袋植入手術。

安娜術後穿著醫用支撐胸罩自豪拍照，並驚呼胸部「緊繃到感覺快要爆炸」。她坦言，兩顆總重相當於7品脫（約4公升）的巨乳讓她苦不堪言，背部正承受著毀滅性的龐大壓力，但她仍沉浸在巨大上圍的滿足感中。這股對胸部的瘋狂執念，源於她童年觀看美劇《海灘救護隊》對帕梅拉·安德森（Pamela Anderson）的崇拜。與軍人丈夫離婚、暴瘦29公斤後，她便踏上這條狂熱的改造之路，而此次天價手術費則由其50歲的比利時富豪未婚夫全額支付。

她更透露，雖然假體理論上「可能會被炸得更大」，但她知道有些巨乳破裂的恐怖案例，因此暫時不想拿健康開玩笑冒險再灌水。不少網友還是感到震驚與不解，紛紛留言痛批「那一點也不性感，看起來簡直荒謬至極」、「它們看起來就很痛」，甚至直言這簡直是勸退大眾整形的最佳負面教材。

對於自己被外界指指點點，安娜堅稱自己並非怪胎，並未像其他網紅一樣注射危險的合成醇或進行極端骨骼整形，只是追求自己嚮往的美感。