肋骨下有「硬塊」以為健身受傷 英國41歲女就醫才知懷胎足月要生了

英國一名41歲女子日前發現肋骨附近冒出一個「硬塊」，以為自己因健身受傷。雖然女子的月經已經好幾個月沒來，但她卻誤以為是更年期前兆，結果在就醫後發現自己已經懷胎足月，幾小時後就生下一名男嬰，讓全家人都十分意外。

據《鏡報》（Mirror）報導，41歲的伊凡斯（Sammy Evans）是個運動好手，她因為不知道自己懷孕，一直以來都照常健身、騎自行車，每週還出門踢足球。由於她曾接受過胃束帶手術，體重大幅下降的她，孕肚不太明顯，加上驗孕時呈現陰性，所以才不知道自己懷孕。

生產前一天，她因肋骨附近出現「不明硬塊」前往看診，醫師一直到第二、第三次驗孕才確認伊凡斯懷孕，不到幾小時，伊凡斯就出現產兆開始準備分娩。9月15日入院後5小時，她就生下體重3660公克的健康男嬰諾亞（Noah）。

伊凡斯坦言，剛看到孩子時，她甚至一度懷疑眼前的一切是假的，完全無法消化這個消息。不過隨著時間過去，她逐漸適應新生活，現在只覺得寶寶可愛極了。

這種直到懷孕後期、甚至生產時才發現自己懷孕的情況，稱為「隱匿性懷孕」（cryptic pregnancy）。伊凡斯的9歲兒子梅森（Mason），以及伴侶特里斯頓（Triston）、16歲的女兒莉奧妮（Leonie），也都很開心有了一個意外降臨的弟弟。