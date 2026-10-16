快訊

破產背債2.4億！70歲澎恰恰飛大陸直播到半夜「曝還債進度」

9連霸夢碎…基隆前議長登記資格被撤 張芳麗怒轟這國家太苛刻

聽新聞
0:00 / 0:00

肋骨下有「硬塊」以為健身受傷 英國41歲女就醫才知懷胎足月要生了

聯合新聞網／ 綜合報導
女子一直到生產前才發現自己懷孕，一度不敢相信。示意圖，非當事人。圖／ingimage
女子一直到生產前才發現自己懷孕，一度不敢相信。示意圖，非當事人。圖／ingimage

英國一名41歲女子日前發現肋骨附近冒出一個「硬塊」，以為自己因健身受傷。雖然女子的月經已經好幾個月沒來，但她卻誤以為是更年期前兆，結果在就醫後發現自己已經懷胎足月，幾小時後就生下一名男嬰，讓全家人都十分意外。

據《鏡報》（Mirror）報導，41歲的伊凡斯（Sammy Evans）是個運動好手，她因為不知道自己懷孕，一直以來都照常健身、騎自行車，每週還出門踢足球。由於她曾接受過胃束帶手術，體重大幅下降的她，孕肚不太明顯，加上驗孕時呈現陰性，所以才不知道自己懷孕。

生產前一天，她因肋骨附近出現「不明硬塊」前往看診，醫師一直到第二、第三次驗孕才確認伊凡斯懷孕，不到幾小時，伊凡斯就出現產兆開始準備分娩。9月15日入院後5小時，她就生下體重3660公克的健康男嬰諾亞（Noah）。

伊凡斯坦言，剛看到孩子時，她甚至一度懷疑眼前的一切是假的，完全無法消化這個消息。不過隨著時間過去，她逐漸適應新生活，現在只覺得寶寶可愛極了。

這種直到懷孕後期、甚至生產時才發現自己懷孕的情況，稱為「隱匿性懷孕」（cryptic pregnancy）。伊凡斯的9歲兒子梅森（Mason），以及伴侶特里斯頓（Triston）、16歲的女兒莉奧妮（Leonie），也都很開心有了一個意外降臨的弟弟。

健身 懷孕 英國

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

英公務員遠距工作「一人領5份全職薪水」 進帳千萬台幣涉詐欺遭起訴

日女遭墜樓男砸死！受害者父親怒求殺人罪起訴 連署逾4.5萬人要求重判

美國男子搭雲霄飛車遭甩飛身亡 目擊者悲曝：四目相交卻救不了他

曾遭對方拿狗鍊鞭打 女子得知男友將提前出獄崩潰：可能死在他手上

相關新聞

肋骨下有「硬塊」以為健身受傷 英國41歲女就醫才知懷胎足月要生了

英國一名41歲女子日前發現肋骨附近冒出一個「硬塊」，以為自己因健身受傷。雖然女子的月經已經好幾個月沒來，但她卻誤以為是更年期前兆，結果在就醫後發現自己已經懷胎足月，幾小時後就生下一名男嬰，讓全家人都十分意外。

AI假熊照片害警方大陣仗出動 俄女惡作劇失控挨罰近6千元

俄羅斯一名女子為了惡作劇，利用AI生成一張棕熊出沒街頭的假照片，沒想到圖片迅速瘋傳，竟驚動警方與野生動物巡查人員出動找熊。當地法院本週判處她罰款1萬5,000盧布（約新台幣5,800元）。

真人伴侶還不夠？「AI三人行」興起 專家憂社交能力亮紅燈

一種稱為「AI多重伴侶」的新型交往模式正在興起！有些情侶不只擁有人類伴侶，還會找人工智慧聊天機器人當「第三者」，尋求情感支持，甚至滿足性需求。然而，專家警告，這種數位戀情不僅可能侵蝕伴侶間的親密關係，還可能影響年輕人的社交能力與心理健康。

「我想下船」竟跳進大海？郵輪女乘客漂流20小時 漆黑海面驚險獲救

希臘海域近日發生驚險落海事件！一名44歲薩爾瓦多籍女子搭乘皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）的「海洋奧德賽號」（Odyssey of the Seas），結果卻跳進海裡，在海上漂流約20小時。幸好她一直緊緊抓住救生圈，最後也平安獲救。

不請律師改問ChatGPT？英男拒繳停車罰款3年 業者最後撤銷追討

英國一名男子2023年到海邊遊玩，因停車場繳費機無法刷卡，加上手機訊號不佳，花了16分鐘才完成停車付款，事後卻收到100英鎊（約新台幣4300元）的停車費追繳通知。他不服業者要求，利用ChatGPT協助撰寫申訴信及法律文件，歷經3年爭議，終於在開庭前獲得撤銷通知，讓他直呼「沒有打最後一仗，就贏得了這場戰爭」。

買3瓶麥茶卻抱回一箱咖啡 員工消失3小時理由讓主管超傻眼

日本札幌一名主管近日在社群平台X分享職場奇聞，原本只是請20多歲的年輕員工外出購買3瓶麥茶，沒想到對方竟消失近3小時，返回公司時還抱回一整箱罐裝咖啡，讓主管當場傻眼。事後主管不僅檢討員工的處理方式，也反省自己是否沒有把交辦事項說清楚，貼文曝光後累積超過1353萬次瀏覽，引發網友熱烈討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。