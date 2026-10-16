AI假熊照片害警方大陣仗出動 俄女惡作劇失控挨罰近6千元

俄羅斯一名女子為了惡作劇，利用AI生成一張棕熊出沒街頭的假照片，沒想到圖片迅速瘋傳，竟驚動警方與野生動物巡查人員出動找熊。當地法院本週判處她罰款1萬5,000盧布（約新台幣5,800元）。

據路透社（Reuters）報導，這名女子住在阿穆爾州的馬格達加奇。今年9月，她使用ChatGPT製作一張照片，畫面看起來就像一頭大棕熊在街道上散步。女子把照片傳給朋友開玩笑，沒想到消息透過通訊軟體迅速擴散，居民信以為真，紛紛打電話向警方通報。

阿穆爾州法院新聞處表示，這場惡作劇很快就失控，連當地行政首長都派出野生動物巡查人員處理這頭根本不存在的熊。女子後來主動向警方自首，承認是自己生成照片後來不慎流出，最終遭法院裁罰。這並非俄羅斯首起類似事件。9月中旬，外貝加爾地區也有一名女子因發布村莊出現棕熊的假照片，被罰款3萬盧布（約新台幣1萬1,600元）。

俄羅斯對野生熊出沒人類居住地十分看重。截至目前為止，今年已有至少26人因被熊襲擊而死。專家指出，熊的數量增加，加上莓果與松子收成不佳，讓飢餓的熊更容易接近人類聚居地。

俄羅斯政府上月表示，正緊急研擬措施控制棕熊數量。過去30年間，當地棕熊數量已增加逾一倍，達到30萬8,000隻；冬季變得較短、較溫暖，被認為是原因之一。今年以來，已有超過3,440隻被認定威脅人類的熊遭到獵殺。