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真人伴侶還不夠？「AI三人行」興起 專家憂社交能力亮紅燈

聯合新聞網／ 綜合報導
專家認為和AI談戀愛可能會影響社交能力。示意圖／ingimage
專家認為和AI談戀愛可能會影響社交能力。示意圖／ingimage

一種稱為「AI多重伴侶」的新型交往模式正在興起！有些情侶不只擁有人類伴侶，還會找人工智慧聊天機器人當「第三者」，尋求情感支持，甚至滿足性需求。然而，專家警告，這種數位戀情不僅可能侵蝕伴侶間的親密關係，還可能影響年輕人的社交能力與心理健康。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，所謂「AI多重伴侶」，是指在維持人類伴侶關係的同時，也與一個或多個AI伴侶建立情感連結。一項調查針對1,000名與AI多重伴侶交往的成年人進行訪問，其中有67%的人表示，加入AI伴侶後，原本的伴侶關係反而有所改善。

不過，專業伴侶心理治療師布朗斯坦（Jaime Bronstein）認為，即使人們投入大量時間、精力與情感，和AI之間的互動究竟算不算真正的關係，仍有待商榷。性愛與親密關係教練博耶（Courtney Boyer）則提醒，傳統多重伴侶關係中，每個人都有自己的需求、自主權，也有同意或拒絕的能力，但AI不能提供真正的雙向情感交流。若與聊天機器人發展出曖昧或性關係，只要刻意瞞著另一半，就算是踩了出軌的紅線。

當然，AI也可能成為溝通的助力。性學專家朗特里（Angie Rowntree）認為，人們可以透過AI探索自己的情感與幻想，更清楚地向伴侶表達需求。問題在於，聊天機器人往往傾向迎合使用者，甚至可能強化不健康的想法。

更令人擔憂的是，英國組織Male Allies UK調查1,000名12至16歲男孩後發現，85%曾與聊天機器人交談，20%認識正在與AI「交往」的同儕，超過四分之一甚至更喜歡AI伴侶帶來的關注，而非真人關係。專家擔心，年輕人可能因此逃避現實交往中的拒絕與磨合，錯失培養社交能力的機會。

朗特里強調，伴侶若想嘗試AI戀情，最重要的是坦誠溝通、共同訂定界線，並確保真人伴侶的需求始終優先。AI應該幫助人們改善真實關係，而不是成為逃避問題的避風港。

伴侶 社交 人工智慧 AI

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