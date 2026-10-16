「我想下船」竟跳進大海？郵輪女乘客漂流20小時 漆黑海面驚險獲救

希臘海域近日發生驚險落海事件！一名44歲薩爾瓦多籍女子搭乘皇家加勒比國際遊輪（Royal Caribbean）的「海洋奧德賽號」（Odyssey of the Seas），結果卻跳進海裡，在海上漂流約20小時。幸好她一直緊緊抓住救生圈，最後也平安獲救。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，女子於當地時間週五凌晨落海，隔天清晨才在愛奧尼亞海、扎金索斯島（Zakynthos）附近被發現。一艘經過的貨船先注意到海面上的女子，隨後通報相關單位。救援人員抵達後，透過女子救生圈上的閃爍燈光找到女子，再朝女子拋出繩索，合力將她拉上巡邏艇。

救援畫面顯示，當時海面一片漆黑，女子在水中緊抓救生圈，救援人員則迅速拋繩並將她拉近船邊，過程相當驚險。希臘海岸警衛隊表示，女子在海上待了約20個小時，獲救後隨即被送往卡塔科洛港（Katakolo），再由相關人員安排就醫檢查。

法新社引述海岸警衛隊發言人說法指出，女子向救援人員表示，自己跳下船是因為「想要下船」。至於她為何會在航程中做出這項舉動，以及落海的確切經過，目前仍有待調查釐清。

這趟為期一周的郵輪行程於10月4日從義大利奇維塔韋基亞（Civitavecchia）出發。皇家加勒比集團表示，發現乘客失蹤後，船方立即啟動搜救行動，並與相關主管機關合作；公司也已安排關懷團隊，向乘客親友提供支持。基於當事人及家屬的隱私，業者未進一步透露細節。