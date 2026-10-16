不請律師改問ChatGPT？英男拒繳停車罰款3年 業者最後撤銷追討

英國一名男子2023年到海邊遊玩，因停車場繳費機無法刷卡，加上手機訊號不佳，花了16分鐘才完成停車付款，事後卻收到100英鎊（約新台幣4300元）的停車費追繳通知。他不服業者要求，利用ChatGPT協助撰寫申訴信及法律文件，歷經3年爭議，終於在開庭前獲得撤銷通知，讓他直呼「沒有打最後一仗，就贏得了這場戰爭」。

據英國《獨立報》報導，45歲男子戈拉爾（Rafal Goral）2023年8月4日前往康瓦爾郡紐基（Newquay）遊玩，上午約10時12分駛入當地停車場。他表示，當時繳費機前排著長長人龍，好不容易輪到自己，卻發現機器只能收現金，無法使用信用卡付款，只好改下載RingGo停車繳費App。由於現場手機訊號不佳，下載程式及註冊帳號耗費不少時間，最終仍順利完成付款，沒想到約兩週後卻收到停車管理業者寄來的通知，指控他進場16分鐘後才繳費，要求支付100英鎊（約新台幣4300元）。

戈拉爾隨即提出申訴，卻遲遲未收到回覆，直到隔年1月收到催收公司寄來的信件，追討金額已增加至170英鎊（約新台幣7300元）。雙方經過數個月往返交涉後，案件一度暫停處理，直到2025年11月，他又收到另一家催收公司的通知，後續更被告知案件可能於2026年10月進入法院審理。期間業者曾提出將金額降至60英鎊（約新台幣2500元）的和解方案，但他仍拒絕接受。

面對持續近3年的爭議，戈拉爾透露，自己幾乎每次收到催收信件或電子郵件，都會將內容上傳ChatGPT，詢問下一步該怎麼做、應該如何回覆，甚至請AI協助準備提交法院的答辯文件。他也曾向英國公民諮詢服務尋求協助，但認為ChatGPT提供的幫助更符合自己的需求。隨著案件接近開庭，追討金額已增加至約300英鎊（約新台幣1.3萬元），不過就在開庭前數周，他於9月25日收到電子郵件，得知案件已撤回，停車費追討也正式取消。

戈拉爾表示，這場爭議從來不是錢的問題，是原則問題，他認為自己已盡力完成付款，不應因現場設備及網路問題受到處罰。他也形容整段經歷就像「大衛對抗巨人」，對方是擁有法律資源的大公司，自己則在AI協助下堅持到底。儘管最終沒有進入法庭審理，戈拉爾仍對結果感到欣慰，希望藉由自身經驗鼓勵其他消費者面對不合理的收費時勇於提出異議。