買3瓶麥茶卻抱回一箱咖啡 員工消失3小時理由讓主管超傻眼

先週の出来事。

午前10時半、11時半の来客予定が入ったので準備中に部下Aにお使いを頼んだ。

私:「1時間後に来るお客様はカフェインが入ってない飲み物が必要なので麦茶の500mlペットボトル買ってきて、予備分も入れて3本くらいあればいいかな、領収書もらってきて」

会社には緑茶しかなかったんだけど、資料準備や電話対応などがあり頼んだのが悪かった。

40分経過しても帰ってこない。。。

コンビニは歩いていっても片道5分くらいだし、スーパーでも片道10分程度。

社用車の鍵が無いから車で行ったっぽい。

電話しても出ない、LINEしても既読にならない。

時間になりお客様来社。

部下Bがコンビニに行って麦茶を買ってきてくれた。

13時過ぎに部下Aが帰ってきた。

375ml24本入りの缶コーヒーを箱で買ってきた。

私:「これカフェイン入ってるよね、それよりなんでこんなに時間かかったの??」

部下A:「自分このコーヒー好きなんですよ。箱で売ってないから何件かまわっちゃいました。」

私:「カフェイン入ってちゃ駄目でしょ、それにお客さんはもう帰っちゃったよ。」

部下A:「麦茶よりこっちが絶対美味しいんですよ。どうせなら美味しいほうがいいと思ったんです。」

私:「頼んだのは麦茶だよ。」

部下A:「お客さんもコーヒーのほうが絶対喜びますよ。これ美味いんで。」

私:「頼んだ時に言ったけどカフェイン駄目な人なんだよ。」

部下A:「少しくらい大丈夫ですよ。」

私:「理由は知らないけど前にカフェイン入ってるものは飲めないって言われてたんだから出しちゃ駄目でしょ。」

部下A:「今はもう飲めるかも。」

私:「それなら麦茶と両方出して、飲めるならコーヒーもどうぞって聞けばいいんじゃない? 頼んだ麦茶は??」

部下A:「麦茶は買ってないです。」

その後わかったのは

・絶対麦茶とは言われてない。

・買う店も指定がなかったし箱買いが駄目とも言われてない。

・お客さんに美味しい飲み物を出したいという気持ちを理解して欲しい。

・このコーヒーは自分の中ではコスパ最高でオススメできる。

・店員に箱売りがあるかは聞いていないが、バラ売りじゃなく箱売りしてる店を探してたら時間的に間に合わなくなった。

・いつも昼時に混んでて入れない飯屋が近かったので12時になって店が混まないうちに昼ごはんを食べた。

・時間はずれてるけど昼休憩は1時間しか取ってない。

・少し遠い店で箱売りを見つけて買ったので結果的に帰りが余計に遅くなった。

頼んだことができないって困る。

でも領収書は貰ってきてた。

20代、これが現代人なんだね。

買う店、買う物、時間厳守をしっかり伝えなかった私が悪いんだろうなぁ。