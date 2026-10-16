買3瓶麥茶卻抱回一箱咖啡 員工消失3小時理由讓主管超傻眼
日本札幌一名主管近日在社群平台「X」分享職場奇聞，原本只是請20多歲的年輕員工外出購買3瓶麥茶，沒想到對方竟消失近3小時，返回公司時還抱回一整箱罐裝咖啡，讓主管當場傻眼。事後主管不僅檢討員工的處理方式，也反省自己是否沒有把交辦事項說清楚，貼文曝光後累積超過1,353萬次瀏覽，引發網友熱烈討論。
該名主管表示，事發當天上午，他約了一名客戶於11時30分見面，由於對方不能飲用含咖啡因的飲料，公司現有飲品又只有綠茶，他便請一名年輕員工購買3瓶、每瓶500毫升的無咖啡因大麥茶，並提醒記得索取收據。
主管指出，公司附近便利商店步行約5分鐘即可抵達，超市也只需約10分鐘路程，沒想到員工外出40分鐘後仍未返回，電話不接、LINE訊息也不讀。眼看客戶即將到場，他只好緊急請另一名員工前往購買麥茶，才順利完成接待。
直到下午1時過後，這名「失聯的」員工才抱著一箱24罐、每罐375毫升的罐裝咖啡回到公司。面對主管詢問，員工解釋，自己認為該款咖啡價格實惠又好喝，能讓客戶留下更好的印象，因此跑了好幾家店尋找整箱販售的商品，途中還順便吃了午餐，才會延誤返回時間。至於客戶不能喝咖啡因一事，員工竟認為「稍微喝一點應該沒關係」。
主管事後反省，認為自己沒有指定購買地點、明確要求商品種類，也未設定返回期限，才可能造成溝通落差，甚至感嘆「我想這就是現在20多歲的年輕人的樣子吧」、「這都是我的錯」。
不過有網友認為並非所有20多歲年輕人都是如此，單純是這名員工的問題，還有人表示員工已經喪失了思考和行動的能力，只能做對自己有利的事，除非主管從頭到尾解釋清楚，否則他根本聽不懂。
先週の出来事。
午前10時半、11時半の来客予定が入ったので準備中に部下Aにお使いを頼んだ。
私:「1時間後に来るお客様はカフェインが入ってない飲み物が必要なので麦茶の500mlペットボトル買ってきて、予備分も入れて3本くらいあればいいかな、領収書もらってきて」
会社には緑茶しかなかったんだけど、資料準備や電話対応などがあり頼んだのが悪かった。
40分経過しても帰ってこない。。。
コンビニは歩いていっても片道5分くらいだし、スーパーでも片道10分程度。
社用車の鍵が無いから車で行ったっぽい。
電話しても出ない、LINEしても既読にならない。
時間になりお客様来社。
部下Bがコンビニに行って麦茶を買ってきてくれた。
13時過ぎに部下Aが帰ってきた。
375ml24本入りの缶コーヒーを箱で買ってきた。
私:「これカフェイン入ってるよね、それよりなんでこんなに時間かかったの??」
部下A:「自分このコーヒー好きなんですよ。箱で売ってないから何件かまわっちゃいました。」
私:「カフェイン入ってちゃ駄目でしょ、それにお客さんはもう帰っちゃったよ。」
部下A:「麦茶よりこっちが絶対美味しいんですよ。どうせなら美味しいほうがいいと思ったんです。」
私:「頼んだのは麦茶だよ。」
部下A:「お客さんもコーヒーのほうが絶対喜びますよ。これ美味いんで。」
私:「頼んだ時に言ったけどカフェイン駄目な人なんだよ。」
部下A:「少しくらい大丈夫ですよ。」
私:「理由は知らないけど前にカフェイン入ってるものは飲めないって言われてたんだから出しちゃ駄目でしょ。」
部下A:「今はもう飲めるかも。」
私:「それなら麦茶と両方出して、飲めるならコーヒーもどうぞって聞けばいいんじゃない? 頼んだ麦茶は??」
部下A:「麦茶は買ってないです。」
その後わかったのは
・絶対麦茶とは言われてない。
・買う店も指定がなかったし箱買いが駄目とも言われてない。
・お客さんに美味しい飲み物を出したいという気持ちを理解して欲しい。
・このコーヒーは自分の中ではコスパ最高でオススメできる。
・店員に箱売りがあるかは聞いていないが、バラ売りじゃなく箱売りしてる店を探してたら時間的に間に合わなくなった。
・いつも昼時に混んでて入れない飯屋が近かったので12時になって店が混まないうちに昼ごはんを食べた。
・時間はずれてるけど昼休憩は1時間しか取ってない。
・少し遠い店で箱売りを見つけて買ったので結果的に帰りが余計に遅くなった。
頼んだことができないって困る。
でも領収書は貰ってきてた。
20代、これが現代人なんだね。
買う店、買う物、時間厳守をしっかり伝えなかった私が悪いんだろうなぁ。— もくもくハウス(札幌の燻製屋) (@maru_sapporo3) October 13, 2026
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