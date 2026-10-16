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買3瓶麥茶卻抱回一箱咖啡 員工消失3小時理由讓主管超傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
日本一名主管對於員工的辦事能力感到傷腦筋，甚至懷疑是否現在20多歲的年輕人是否都如此。圖／AI生成
日本一名主管對於員工的辦事能力感到傷腦筋，甚至懷疑是否現在20多歲的年輕人是否都如此。圖／AI生成

日本札幌一名主管近日在社群平台「X」分享職場奇聞，原本只是請20多歲的年輕員工外出購買3瓶麥茶，沒想到對方竟消失近3小時，返回公司時還抱回一整箱罐裝咖啡，讓主管當場傻眼。事後主管不僅檢討員工的處理方式，也反省自己是否沒有把交辦事項說清楚，貼文曝光後累積超過1,353萬次瀏覽，引發網友熱烈討論。

該名主管表示，事發當天上午，他約了一名客戶於11時30分見面，由於對方不能飲用含咖啡因的飲料，公司現有飲品又只有綠茶，他便請一名年輕員工購買3瓶、每瓶500毫升的無咖啡因大麥茶，並提醒記得索取收據。

主管指出，公司附近便利商店步行約5分鐘即可抵達，超市也只需約10分鐘路程，沒想到員工外出40分鐘後仍未返回，電話不接、LINE訊息也不讀。眼看客戶即將到場，他只好緊急請另一名員工前往購買麥茶，才順利完成接待。

直到下午1時過後，這名「失聯的」員工才抱著一箱24罐、每罐375毫升的罐裝咖啡回到公司。面對主管詢問，員工解釋，自己認為該款咖啡價格實惠又好喝，能讓客戶留下更好的印象，因此跑了好幾家店尋找整箱販售的商品，途中還順便吃了午餐，才會延誤返回時間。至於客戶不能喝咖啡因一事，員工竟認為「稍微喝一點應該沒關係」。

主管事後反省，認為自己沒有指定購買地點、明確要求商品種類，也未設定返回期限，才可能造成溝通落差，甚至感嘆「我想這就是現在20多歲的年輕人的樣子吧」、「這都是我的錯」。

不過有網友認為並非所有20多歲年輕人都是如此，單純是這名員工的問題，還有人表示員工已經喪失了思考和行動的能力，只能做對自己有利的事，除非主管從頭到尾解釋清楚，否則他根本聽不懂。

日本 咖啡因 咖啡

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