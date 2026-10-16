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日本三溫暖讓大人重生當嬰兒！重返子宮、浸嬰兒浴、還可躺媽媽懷抱

香港01／ 撰文：田中貴
完成沐浴體驗後，顧客還可製作附有照片的「再出生證明書」，紀念這趟象徵重新出生的旅程。（官網圖片）
完成沐浴體驗後，顧客還可製作附有照片的「再出生證明書」，紀念這趟象徵重新出生的旅程。（官網圖片）

每天為工作、家庭奔波，有沒有想過暫時放下所有責任，重新當一次初生嬰兒日本東京一間即將開幕的三溫暖設施，竟然讓成年人花錢「重返母胎」！顧客不但可以走進模擬子宮的三溫暖房，蜷縮身體拍攝「胎兒照」，還可浸嬰兒浴，讓巨型「媽媽手」沖涼，最後躺進媽媽懷抱，被溫柔搖晃、輕撫。

整個體驗長達2小時，單人收費8,500日圓（約1,738新台幣）。究竟這間獵奇三溫暖有何特別？有日本記者率先到場實測，發現看似荒誕的設計，背後原來藏着創辦人花9年構思的心思。

綜合日本媒體及官網，這間名為「SAUNA MOTHER」的私人三溫暖位於東京六本木，預定10月24日開幕，主打「停止當大人120分鐘」，讓成年人從「入子宮」開始，體驗出生、沐浴，再回到媽媽懷抱。

走進第一站「子宮三溫暖」，眼前是幽暗的紅色燈光，耳邊傳來心跳、液體流動及模糊的人聲，模擬嬰兒身處母胎時的環境。

三溫暖房溫度約85°C、濕度40%，特製弧形長椅讓成年人蜷縮身體，擺出胎兒姿勢。房外更設有圓形窗口，可拍攝仿照胎兒超聲波照片的「胎兒照」，完成體驗後還能製作「再出生證明書」，為這次奇特旅程留下紀念。

離開高溫三溫暖，迎接顧客的不是普通浴池，而是象徵「重新出生」的冷水浴！池水約15°C、水深80厘米，周圍掛着半透明簾幕，模擬新生兒視線模糊的感覺。

冷水浴池周圍設有半透明簾幕，模擬新生兒剛出生時視線模糊的感覺。（官網圖片）
冷水浴池周圍設有半透明簾幕，模擬新生兒剛出生時視線模糊的感覺。（官網圖片）

最奇特的是，牆壁竟伸出1隻巨型「媽媽手」，向顧客灑水，重現嬰兒出生後被母親沖洗的情景。隨後還有模擬躺在媽媽膝上的淋浴區，溫水從左右及上方3個方向灑落，讓成年人重溫被照顧的感覺。

整個體驗的重頭戲，是1張特製「媽媽沙發」（Mother Sofa）。座椅採用柔軟物料，讓顧客以蜷縮姿勢躺下，並提供3種搖晃速度，最快每1.4秒搖晃1次，另設輕撫裝置，模擬母親抱着嬰兒安撫的感覺。

顧客抬頭時，更會看見投影出來的「媽媽」面孔！共有4類形象可選，包括日本神話女神伊邪那美、動畫風格母親、藝術作品中的母親，以及世界各地神話女神。設施還特別調配模擬母親肌膚氣味的香薰，連嗅覺也照顧到。

顧客躺在沙發時，可以觀看4類不同母親形象的投影，包括日本神話女神伊邪那美及動畫風格母親。（官網圖片）
顧客躺在沙發時，可以觀看4類不同母親形象的投影，包括日本神話女神伊邪那美及動畫風格母親。（官網圖片）

據營運商WIQOMEDIAN介紹，創辦人滝祐夏擁有逾20年三溫暖經驗，卻一直認為傳統休息椅難以讓身體徹底放鬆，約9年前遂萌生模擬母親懷抱的念頭。他透露，單是製作這張「媽媽沙發」，便花費超過1輛高級進口車的價錢。

《Gizmodo Japan》記者日前親身體驗，原本對設施的奇特設計感到驚訝，試過後卻發現沙發承托舒適，比一般座椅更容易放鬆。設施採全預約制，每次120分鐘，1人收費8,500日圓（約約1,738新台幣）、2人12,000日圓（約2,353新台幣）、4人20,000日圓（約4,088新台幣），最多4人同時使用。不過，店方強調，設施並非醫療機構，亦不保證具有特定心理或醫學療效。花2小時重新當一次嬰兒，離開三溫暖後，成年人還是要回到現實，繼續面對工作與生活。

根據タイムアウト東京報道，這張造價不菲的「媽媽沙發」並非純粹的感官噱頭，其背後運用了生物學中知名的「輸送反應」（Transport Response）。神經生物學研究指出，當幼獸被母獸叼頸抱運或嬰兒被母親抱在懷中搖晃時，體內副交感神經會迅速取得主導，心率自然減慢，促使大腦分泌具備安撫與鎮痛效果的催產素（Oxytocin）。

創辦人滝祐夏看中這項生理機制，刻意將椅身設計成包覆性極佳的嬰兒C型曲線，並提供三段特定頻率的慢速搖晃，務求讓終日緊繃的高壓成年人能繞過大腦理性防線，觸發最原始的安心反射。

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文章授權轉載自《香港01》

三溫暖 子宮 嬰兒 媽媽 日本 東京

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