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雙重出軌逼婚不成…人妻被砸爛頭慘死 冷血小王竟烤屍滅證

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名38歲已婚婦女，因不斷逼迫情夫娶她，雙方爆發激烈口角，情夫一怒之下拿重物猛砸婦女頭部，導致婦女慘死。示意圖／ingimage
印度一名38歲已婚婦女，因不斷逼迫情夫娶她，雙方爆發激烈口角，情夫一怒之下拿重物猛砸婦女頭部，導致婦女慘死。示意圖／ingimage

俗話說知人知面不知心，即使是朝夕相處的伴侶，也可能做出讓你難以想像的事情。印度近日發生一起駭人聽聞的命案，一名38歲的已婚婦女，疑似不斷要求小王娶她，雙方爆發激烈爭執，男方一怒之下拿重物猛砸人妻頭部將其殺害，隨後更冷血搬電暖器試圖「烤屍滅證」。

根據「新德里電視台」報導，印度馬哈拉什特拉邦那格浦爾市（Nagpur），一名38歲婦女和丈夫育有2名分別為11歲、13歲的女兒，看似和樂幸福的一家其實暗藏玄機。原來這名38歲的妻子，在外有一位名叫賈維德（Javed Sheikh Shahid Manyar）的33歲情夫，不僅對方也是有婦之夫，2人的不倫戀更長達15年。

據了解，婦人和賈維德雖然長期維持婚外情關係，但婦人不斷向賈維德逼婚，導致2人時常因結婚問題爭執。本月11日，婦人的丈夫因工作外出，2名女兒則待在親戚家，賈維德見機便直奔婦人家中幽會。

原本只是這對「雙重不倫男女」再普通不過的偷情日常，當天傍晚雙方再因婚姻問題爆發口角，這次賈維德失手拿重物猛砸婦人頭部導致對方慘死，之後更搬電暖器試圖「烤屍滅證」。

事發後，賈維德隨即跳上開往老家賈爾岡的火車逃亡，直到12日上午2名女兒返家，驚見母親屍首才讓整起命案曝光。

由於婦人身上有燒燙傷痕跡，家屬起初懷疑是觸電身亡，但驗屍報告卻顯示婦人生前頭部遭受重擊，讓警方朝刑事案件方向調查。最後警方於13日逮捕賈維德，目前全案仍在偵辦當中。

印度 出軌 小王 外遇 婚外情

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