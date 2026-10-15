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日酒店小姐Cos《獵人》伊耳謎爆紅 證件照「美到認不出來」網看傻

聯合新聞網／ 綜合報導
YUIPIS日前在社群平台X更新Cosplay的照片，掀起網友熱烈討論。圖／取自X@yuipis18
YUIPIS日前在社群平台X更新Cosplay的照片，掀起網友熱烈討論。圖／取自X@yuipis18

日本人氣酒店小姐兼網紅YUIPIS（ゆいぴす）近日發文，秀出自己Cosplay成知名動漫獵人》的角色伊耳謎·揍敵客，看似還原又略帶搞笑風格的裝扮，一曝光就掀起網友熱烈討論。沒想到不過幾天，YUIPIS再度公開個人證件照，只見她卸下角色裝扮後展現亮麗美貌，又讓網友再度為之驚艷。

YUIPIS（ゆいぴす）日前發文，預告與其他YouTuber合作的影片即將上架，並附上兩張Cosplay的照片。從圖片可見，YUIPIS打扮成日本知名動漫《獵人》的角色伊耳謎，不僅臉頰鋪上白色的粉底，經典的「高挑眉」也完美還原，穿著招牌綠色服裝，散發出伊耳謎特有的冷酷感，卻又略帶一種搞笑感。

造型曝光後立刻掀起網友熱烈討論，不少人給予好評，「還原度超高」、「YUIPIS真的豁出去了」，也有人大讚YUIPIS的美貌與身材，「骨架真的超像，尤其是那種又高又瘦、身形修長的感覺」、「原來這個人這麼漂亮啊，世界真可怕」。由於伊耳謎在作品中以針作為武器，也有網友揶揄「感覺她會把猛健樂射過來」。

發出Cos照後幾天，YUIPIS再度發文，這次她貼出自己的證件照，沒想到脫俗的美貌再度震懾網友，先前的造型裝與日常裝呈現巨大對比，再度讓她成為鄉民們討論的焦點，連日媒All About News都以「還以為是ILLIT的Minju」作為標題。

2002年出生的YUIPIS，有著170公分的高挑身材，除了酒店小姐一職外，她也熱衷於網紅活動，YouTube頻道已累積24萬人訂閱。YUIPIS亦時常在社群分享生活點滴，無論是料理、運動或整形心得等各類話題都有。

YUIPIS日前在社群平台X更新Cosplay的照片，掀起網友熱烈討論。圖／取自X@yuipis18
YUIPIS日前在社群平台X更新Cosplay的照片，掀起網友熱烈討論。圖／取自X@yuipis18

日本 正妹 網紅 YouTube YouTuber COSPLAY 獵人 動漫

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