私藏25封信9年！日本郵差辯「確認太麻煩」 在地人怒：絕不只這些

據日媒FNN新聞網報導，富山市富山南及富山北郵局一名50多歲男性前員工，自2017年至2026年間，將25件應投遞或退還的信件藏匿於自家與自用車內，時間長達約9年。

今年6月因有民眾對該名員工兼辦的推銷業務提出疑義與查詢，郵局在調閱紀錄、展開內部清查時，才意外查獲他私藏郵件的離譜行為。日本郵政北陸支社隨後將其懲戒解雇並報警，該男事後坦承全因「確認住戶身分太麻煩」。

日本郵差的「確認住戶身分」作業流程與台灣的郵局截然不同。台灣中華郵政主要採「按址投遞」原則，只要地址完整便直接投入信箱，不主動核對現住戶姓名。但日本郵政內部建有「配送名冊」，若信件收件人與門牌或名冊不符便無法直接投遞，必須發確認單、建檔保留並追蹤回覆，手續繁複。該名員工疑因嫌作業流程太繁瑣，才選擇將「麻煩信件」偷偷藏起來，眼不見為淨。

此案曝光後引起社會譁然，一名富山縣網友更憤怒投書質疑「受害件數絕不只25件」。該網友透露，兩年前自己購買的商品憑空消失，向富山北郵局反映時，局方再三堅稱「早已如期送達」。直到他多次追查抗議，郵局才改口承認「包裹在局內」。也有不少民眾留言自己遇到沒有確實寄達信件的親身經歷，更有人指出：「不會是因為郵局營收都是赤字，一直壓低人事成本造成的吧？」