20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

日本20歲前女星今森茉耶，過去因飾演日本特攝劇《第一戰隊五獸者》引起關注，不過她在2025年爆出與41歲已婚替身演員不倫戀、未成年飲酒遭經紀公司解約，強制退出戰隊演出。不料，日前在YouTube頻道中無預警自爆「高中一年級時曾懷孕過」，隨即引發全網炸鍋。

綜合日媒報導，現年20歲的今森茉耶於2023年以寫真偶像身分出道，並於2025年參演超級戰隊系列50週年紀念作品《第一戰隊五獸者》，飾演一河角乃備受矚目。然而同年9月她被爆出與已婚替身演員淺井宏輔不倫戀，11月又因未成年飲酒遭經紀公司解除合約並退出劇組，形象徹底崩盤。

時隔一年，今森茉耶於10月12日上傳的YouTube影片中談及婚姻與生育話題時，竟脫口而出「我很想快點生小孩，高一的時候曾經有過一次（懷孕）…」驚人言論讓現場主持人當場愣住。她坦言因為當時的經歷，讓自己對擁有小孩產生極強烈的執念，並透露當時的對象是一名中國人。

影片曝光後引發軒然大波，她隨後在X發文澄清「我沒有說墮胎，很抱歉嚇到大家」，並於14日再度發表長文道歉，稱「之後發生的事無法透露，這6年間我幾乎沒有一天不想起孩子，深深反省自己發表了不負責任的言論」，並宣布將暫停所有社群發言。

這場風波也徹底點燃了劇迷的怒火，網友紛紛痛批「戰隊選角簡直選到核彈級噩夢」、「徹底毀掉了累積的形象」、「這簡直是讓歷代女性戰隊成員想輪流跑來打她的程度」。

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