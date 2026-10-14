快訊

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

小巨蛋內一票巨星…世新大學70周年校慶之夜 學生場外抗議爆肢體衝突

聽新聞
0:00 / 0:00

外星物種不是友善訪客？ 91歲前太空人稱外星人是「偽裝天使的惡魔」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國前太空人杜克認為外星人是「偽裝成天使的惡魔」。示意圖／ingimage
美國前太空人杜克認為外星人是「偽裝成天使的惡魔」。示意圖／ingimage

曾參與阿波羅16號登月任務的美國前太空人杜克（Charles Duke）近日接受基督教廣播網（Christian Broadcasting Network）訪問，分享自己對外星人的看法。他引用《聖經》經文表示，外星人並不如我們想的是友善的外星物種，而是偽裝成天使的惡魔，想讓人類偏離真理。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，現年91歲的杜克在1972年執行阿波羅16號任務時，擔任登月小艇駕駛員，並曾參與阿波羅11號登月任務的地面通訊工作。他表示，自己多年來一直懷疑外星人背後可能存在邪惡力量，卻經常因這種看法遭人嘲笑。

杜克說，他渴望得到關於外星人的真相，所以一直以來都在為這件事禱告，希望上帝給他一個徵兆。他有一個朋友對這類話題不感興趣，於是他向上帝祈求，如果這名朋友隔天主動提起相關話題，就代表上帝印證他的想法，沒想到隔天友人真的主動和他討論起UFO，讓他更加相信自己的判斷。

他引用《聖經》〈哥林多後書〉11章14節說：「……因為連撒但也裝作光明的天使。」杜克認為，這段經文是在提醒人們，邪惡力量可能以看似光明、正面的形象出現。他進一步指出，某些UFO現象也可能與這類力量有關，並聲稱這是上帝向他顯明的事。

不過，杜克也坦言，自己在太空任務期間並未親身接觸過外星物種或UFO。他坦言，自己的觀點主要是建立在個人信仰與經驗上，並非經科學研究證實的結論。

將UFO與宗教力量連結的說法，也曾出現在美國政壇。佛羅里達州共和黨眾議員盧娜（Anna Paulina Luna）在被問及UAP/UFO（指不明異常現象或不明飛行物）時，曾在社群發布《聖經》〈以西結書〉中的輪天使（Ophanim）圖片，被認為是在暗示外星生物形象與輪天使相似。美國副總統范斯（JD Vance）今年3月接受保守派播客主持人強森（Benny Johnson）訪問時，也曾表示，他不認為UAP（不明異常現象）是外星人，反而認為可能與惡魔有關。

外星人 天使 太空人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

外遇遭前妻割除生殖器還被外流照片 癡情男拿賠償金「再娶她一次」

英國女獄警愛上重刑犯！半年狂傳5000則訊息 還傳露骨自拍照

疑安全帶鬆脫！23歲遊客體驗滑翔傘高空墜落 教練伸手救不回

蔬果營養流失高達5成！研究揭數十年變化 點名土壤退化、產量提高是主因

相關新聞

最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

英國一名女監獄護理師竟與服刑中的殺人犯發展不當關係，還透過對方持有的非法手機私下聯繫，事件曝光後引發關注。29歲的史蒂芬妮（Stephanie Adair）近日承認公職人員失職罪，涉案囚犯賈基（Jahki Crosdale）則承認未經授權傳送監獄內影像或聲音。

20歲女星陷不倫戀消失一年 今自爆「高一就懷孕」挨轟…小孩生父曝光

日本20歲前女星今森茉耶，過去因飾演日本特攝劇《第一戰隊五獸者》引起關注，不過她在2025年爆出與41歲已婚替身演員不倫戀、未成年飲酒遭經紀公司解約，強制退出戰隊演出。不料，日前在YouTube頻道中無預警自爆「高中一年級時曾懷孕過」，隨即引發全網炸鍋。

南韓自私女為了充手機 擅自拔商店冰淇淋櫃插頭導致全融化

韓國一間無人冰淇淋店近日發生一宗離譜事件。一名女子進店後為了替自己的手機充電，竟擅自拔掉冰淇淋冷凍櫃的電源插頭，導致整櫃冰淇淋融化報廢。涉事的店主事後十分氣憤，並將監視器的畫面截圖張貼在店內，並表示已著手以妨害營業罪嫌提告。事件曝光後，隨即在當地引起熱議，許多人批評該女子的自私行為。

外星物種不是友善訪客？ 91歲前太空人稱外星人是「偽裝天使的惡魔」

曾參與阿波羅16號登月任務的美國前太空人杜克（Charles Duke）近日接受基督教廣播網（Christian Broadcasting Network）訪問，分享自己對外星人的看法。他引用《聖經》經文表示，外星人並不如我們想的是友善的外星物種，而是偽裝成天使的惡魔，想讓人類偏離真理。

影／英男闖虎舍喪命！生前自拍曝光 遭攻擊竟叫老虎別調皮

英國一名男子日前闖入野生動物園的老虎圍欄，遭老虎攻擊致死。他生前疑似曾發布自拍影片，顯示他平靜地走近正在休息的老虎，並錄下攻擊發生前旁觀者的尖叫聲。家屬發布聲明悼念，形容他是一名「聰明、溫暖且善於與人互動」的年輕人。

日本賣場放送事故！員工「超亂桌面」投上大螢幕 750萬人朝聖笑：公開處刑

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，現場卻意外發生放送事故！工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光，甚至連標示「報價單」的Excel檔案也被看見，讓原本的演出活動意外多了插曲。相關畫面在網路上流傳後迅速引發熱議，瀏覽次數更突破750萬，不少網友笑稱這根本是另類的「公開處刑」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。