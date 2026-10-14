最亂監獄再傳醜聞！護理師愛上毒囚遭開鍘 獄警「牢房激戰」黑歷史也被挖

英國一名女監獄護理師竟與服刑中的殺人犯發展不當關係，還透過對方持有的非法手機私下聯繫，事件曝光後引發關注。29歲的史蒂芬妮（Stephanie Adair）近日承認公職人員失職罪，涉案囚犯賈基（Jahki Crosdale）則承認未經授權傳送監獄內影像或聲音。

據外媒《Daily Mail》報導，史蒂芬妮曾任職於倫敦旺茲沃斯監獄（HMP Wandsworth），她被控在2023年至2024年期間，與28歲的賈基發展不當關係，並透過對方持有的非法手機保持聯繫。兩人的關係據稱是在賈基將史蒂芬妮的住址填入法庭文件後曝光。

報導稱，史蒂芬妮因涉嫌與賈基交往，已遭監獄停職外，也被暫時禁止在監獄或其他收容法院判刑人員的機構工作。賈基則透過視訊連線出庭，承認在2024年2月23日至10月23日期間，未經授權傳送監獄內的影像或聲音。

賈基過去曾涉及殺人及毒品犯罪。他在年僅17歲時，因殺害實習水管工查理（Charlie Burns）而被判過失殺人罪，入獄6年。當時他因一筆150英鎊（約新台幣6400元）的大麻欠款持刀刺死對方。2018年，他從倫敦前往亞伯丁途中，被查獲持有價值約2000英鎊（約新台幣8.5萬元）的一級毒品，之後承認供應毒品相關罪名，被判入獄1年；他後來又因槍械及毒品相關犯罪再度入獄。

史蒂芬妮的父親大衛先前表示，家人對女兒遭到指控一事感到非常難過，並稱一家人都是有禮、正派的人，父母也都是教師。史蒂芬妮與賈基預計於2027年2月9日接受判決。

旺茲沃斯監獄近年屢傳爭議。英國監獄改革組織曾批評該監獄是「英格蘭最糟糕的監獄」，理由包括嚴重超額收容、暴力事件頻傳。此外，先前也曾有女獄警琳達（Linda De Sousa Abreu）與囚犯林頓（Linton Weirich）發生性行為的影片曝光，引發外界關注。綜合外媒報導，琳達與男囚犯在牢房內發生性行為，並讓另一名受刑人將過程拍攝下來，之後這段影片被網友瘋傳，琳達遭法院判處15個月監禁。

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