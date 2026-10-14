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南韓自私女為了充手機 擅自拔商店冰淇淋櫃插頭導致全融化

香港01／ 撰文／羅保熙
這名女子發現店內冷凍櫃所使用的插座後，竟直接將冷凍櫃的電源插頭拔掉，然後插上自己的手機充電器，將手機放在冷凍櫃上方充電，但女子事後沒有把冷凍櫃的插頭重新插回去。 (X圖片)
這名女子發現店內冷凍櫃所使用的插座後，竟直接將冷凍櫃的電源插頭拔掉，然後插上自己的手機充電器，將手機放在冷凍櫃上方充電，但女子事後沒有把冷凍櫃的插頭重新插回去。 (X圖片)

韓國一間無人冰淇淋店近日發生一宗離譜事件。一名女子進店後為了替自己的手機充電，竟擅自拔掉冰淇淋冷凍櫃的電源插頭，導致整櫃冰淇淋融化報廢。涉事的店主事後十分氣憤，並將監視器的畫面截圖張貼在店內，並表示已著手以妨害營業罪嫌提告。事件曝光後，隨即在當地引起熱議，許多人批評該女子的自私行為。

綜合韓媒報導，店主是於周一將事件曝光於社交媒體上。根據店主的說法，這名女子當時進入店內，發現店內冷凍櫃使用的插座後，竟直接將冷凍櫃的電源插頭拔掉，再插上自己的手機充電器，將手機放在冷凍櫃上方充電。但女子在充完電後，卻沒有把冷凍櫃的插頭重新插回去，就這樣直接離開商店。

由於冷凍櫃長時間失去電力，內裏存放的冰淇淋商品全部融化，已無法出售。店主最終忍痛將整櫃冰淇淋全部丟棄，承受不少的營業損失。

事件曝光後，不少韓國網友痛批女子缺乏基本常識，認為即使真的有緊急充電需求，也不應擅自拔掉商家設備的插頭。有人直言：「希望他們被抓到並受到懲罰，他們這種自私的行為會讓他們一輩子到處惹是生非」、「這是盜竊、妨礙商業活動和財產損失」、「他們必須得到賠償」。

隨着韓國無人商店日益普及，相關管理與治安問題也逐漸受到關注。根據韓國國民權益委員會統計，2022年4月至2025年3月的3年間，共接獲2748件與無人商店有關的民眾申訴，主要包括商品失竊、設備損壞、食品衛生及設施管理問題。

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文章授權轉載自《香港01》

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