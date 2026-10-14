快訊

饗食天堂祭出平假日「全面預收定金」這時開跑！ 逾期沒付錢小心位子秒飛

費仔要來台灣了！經紀公司宣布11/1抵台 行程曝光

去冰補奶+15元引爆星巴克之亂！特大杯變半杯掀退坑潮 官方「婉拒回應」

日本賣場放送事故！員工「超亂桌面」投上大螢幕 750萬人朝聖笑：公開處刑

聯合新聞網／ 綜合報導
演唱會工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光。賣場示意圖。 示意圖／AI生成
演唱會工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光。賣場示意圖。 示意圖／AI生成

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，現場卻意外發生放送事故！工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光，甚至連標示「報價單」的Excel檔案也被看見，讓原本的演出活動意外多了插曲。相關畫面在網路上流傳後迅速引發熱議，瀏覽次數更突破750萬，不少網友笑稱這根本是另類的「公開處刑」。

日本網友「いさや」在社群平台X發文表示，11日經過聲優愛美準備舉辦演唱會的賣場活動區時，恰巧目睹這起意外。當時工作人員疑似操作失誤，將布滿各種檔案、排列相當雜亂的電腦桌面直接投放至大螢幕，密密麻麻的檔案一覽無遺，也吸引路過民眾停下腳步觀看。貼文曝光後，不僅迅速在網路上傳播，也引來各國網友關注，累計瀏覽已超過750萬次。

對此，不少網友紛紛留言，「一看到工作人員的電腦桌面，我就忍不住笑出聲了」、「這是一個無法勝任工作的人的桌面」、「桌面像個垃圾堆一樣，真好笑」、「令人抓狂的髒亂程度」、「桌面上圖示太多了，大概是為了親愛的愛美在努力工作吧？」、「我敢打賭，他肯定屬於那種建了個資料夾，然後就任由它叫『新建資料夾 (4)』之類名字的人」。

不過也有人提醒，「如果你對工作人員沒有惡意，那就別把這些資訊曝光出去，你不明白，這些資訊是不應該在網路上散布的嗎？」、「如果辦公室提起訴訟，此人的生活恐怕就要結束了」、「有個包含報價單的Excel表格，哈哈」、「文件名中包含了客戶姓名，這違反了規定，該圖片可能會引發訴訟」。

演唱會 螢幕 聲優 Excel 日本

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

工人高空走電線還推設備 薪水曝光眾人傻眼：太少了

好市多停車7小時…顧客喊「買4萬為何還要繳費」 掀兩派論戰

好市多雞蛋「整盒破光」！他怒被人放回貨架 網見慘況揪疑點

孩子該叫什麼？義烏新人「新郎新娘同名同姓」兩人還是同行業

相關新聞

日本賣場放送事故！員工「超亂桌面」投上大螢幕 750萬人朝聖笑：公開處刑

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，現場卻意外發生放送事故！工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光，甚至連標示「報價單」的Excel檔案也被看見，讓原本的演出活動意外多了插曲。相關畫面在網路上流傳後迅速引發熱議，瀏覽次數更突破750萬，不少網友笑稱這根本是另類的「公開處刑」。

選來選去都是這幾人？「巴西之子」魯拉 與「熱帶川普」的民主保衛戰

拉丁美洲近年「集體向右轉」的勢頭還未停歇。在薩爾瓦多、阿根廷、厄瓜多、玻利維亞、智利、秘魯及哥倫比亞等國相繼由左轉右後，下一個可能轉向的國家是巴西。

住飯店搭電梯別急著按樓層！退休FBI探員揭危險原因

退休FBI探員提醒獨旅者入住酒店防身，從泊車、登記到進電梯及入房列6招，指應待門關上才按樓層，並檢查房內死角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。