日本賣場放送事故！員工「超亂桌面」投上大螢幕 750萬人朝聖笑：公開處刑

日本聲優愛美近日舉辦小型演唱會，現場卻意外發生放送事故！工作人員操作電腦時，不慎將自己的桌面畫面投放到現場大螢幕，檔案排列凌亂的模樣瞬間曝光，甚至連標示「報價單」的Excel檔案也被看見，讓原本的演出活動意外多了插曲。相關畫面在網路上流傳後迅速引發熱議，瀏覽次數更突破750萬，不少網友笑稱這根本是另類的「公開處刑」。

日本網友「いさや」在社群平台X發文表示，11日經過聲優愛美準備舉辦演唱會的賣場活動區時，恰巧目睹這起意外。當時工作人員疑似操作失誤，將布滿各種檔案、排列相當雜亂的電腦桌面直接投放至大螢幕，密密麻麻的檔案一覽無遺，也吸引路過民眾停下腳步觀看。貼文曝光後，不僅迅速在網路上傳播，也引來各國網友關注，累計瀏覽已超過750萬次。

對此，不少網友紛紛留言，「一看到工作人員的電腦桌面，我就忍不住笑出聲了」、「這是一個無法勝任工作的人的桌面」、「桌面像個垃圾堆一樣，真好笑」、「令人抓狂的髒亂程度」、「桌面上圖示太多了，大概是為了親愛的愛美在努力工作吧？」、「我敢打賭，他肯定屬於那種建了個資料夾，然後就任由它叫『新建資料夾 (4)』之類名字的人」。

不過也有人提醒，「如果你對工作人員沒有惡意，那就別把這些資訊曝光出去，你不明白，這些資訊是不應該在網路上散布的嗎？」、「如果辦公室提起訴訟，此人的生活恐怕就要結束了」、「有個包含報價單的Excel表格，哈哈」、「文件名中包含了客戶姓名，這違反了規定，該圖片可能會引發訴訟」。