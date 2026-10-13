16歲2度懷孕！地下偶像流產僅2個月再懷胎 自爆產後3個月分手變單親媽

日本網路綜藝節目《ABEMA地下綜藝》（ななにー地下ABEMA）近日邀請18歲地下偶像、單親媽媽由良（ゆら）分享未成年懷孕、生產及獨自育兒的經歷。她表示，自己16歲時曾兩度懷孕，第一次懷孕三個月不幸流產，沒想到事隔僅兩個月，又發現自己懷孕，對象還是同一名男友，這段曲折經歷讓現場來賓相當震驚。

根據日媒「ABEMA TIMES」報導，目前獨力撫養七個月大女兒的由良透露，自己在還是高中生時首度懷孕，對象是學校文化祭上搭訕認識、大她兩歲的男友大樹（たいき），她雖然希望留下孩子，最終卻在懷孕三個月後流產。然而令兩人沒想到的是，由良流產僅過短短兩個月，竟再度懷上大樹的孩子，讓周圍所有人震驚不已。

由良初次懷孕時，大樹起初認為兩人年紀太小，擔心無法承擔育兒責任，因此曾勸說她選擇墮胎。但經歷短時間內連續兩次的意外懷孕後，由良回憶，大樹突然一改先前態度，決定一起面對責任並承諾將努力支持她。

由良的母親本身也是單親媽媽，因此第一時間對懷孕消息難掩擔憂，並感到十分無奈與傻眼，但在理解兩人的決心後，最終也決定轉為全力協助。隨後，雙方家長共同陪伴由良度過孕期，讓她順利在高中二年級時誕下女兒。

然而，由良與大樹的感情並未因孩子的降臨而走向圓滿。她坦言，兩人雖曾許下要讓孩子幸福的誓言，卻並未登記結婚，更在產後僅三個月時，因大樹沉迷打小鋼珠且財務管理不善，最終彼此協議和平分手。由良表示，大樹現在有支付子女扶養費，也會協助處理與女兒有關的事情，兩人如今維持著良好的育兒合作夥伴關係，「我很尊重他作為孩子父親的身份，只是他不是我會攜手共度一生的人。」

如今，18歲的由良身為職業單親媽媽，正過著一邊照顧女兒，一邊在名古屋從事地下偶像活動的生活。她透露，自己有時會帶女兒前往演出場地，並利用演唱會中場休息時間餵奶，盡力配合孩子每三小時一次的餵食需求。儘管前男友目前有提供扶養費與育兒協助，由良仍得在工作、經濟與照顧孩子之間不斷調整，如何兼顧偶像事業與母親身分，也成為她現階段生活的重要課題。