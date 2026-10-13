都市傳說！英國男車禍醒來驚覺妻兒「從未存在」？疑闖平行時空

一場嚴重車禍，竟讓相伴多年的妻兒憑空消失？英國利物浦流傳一則據稱發生於1978年的離奇都市傳說。據傳，當年45歲男子史蒂夫（Steve Jones）開車載著即將生產的妻子前往醫院，途中遭卡車猛烈撞擊，導致頭部重創、昏迷，甚至必須接受腦部手術。

然而，史蒂夫醒來後急著尋找妻子及2名子女，卻被哥哥和鄰居告知，他從未結婚，更沒有小孩。就在他逐漸陷入絕望之際，失蹤的女兒竟突然出現在病房，還留下一束附有神祕卡片的鮮花。有人猜測史蒂夫可能意外闖入平行時空，但這則傳說的原始出處存在多個疑點，至今仍沒有可靠證據能夠證實事件曾真實發生。

妻子突然陣痛急送醫 途中遭卡車撞擊翻覆

根據英國利物浦靈異故事作家湯姆．斯萊門（Tom Slemen）撰寫的《Strange Tale of a Parallel Life》，故事發生於1978年。當時45歲的史蒂夫在利物浦市中心工作，與懷孕的妻子、15歲女兒艾瑪（Emma）、7歲兒子達蒙（Damon），以及一隻名叫利奧（Leo）的大丹犬，共同住在齊德韋爾（Childwall）。

事發當天，史蒂夫下班回家，兒子興奮地向他展示在學校畫的作品，懷孕的妻子則在客廳休息。晚餐期間，妻子突然出現陣痛，由於距離預產期還有將近1個月，史蒂夫立刻開車載她前往牛津街婦產科醫院（Oxford Street Maternity Hospital）。

頭部重創陷入昏迷 醫生動手術取出顱骨碎片

當車輛行經五岔路圓環（Fiveways Roundabout）時，突然與一輛卡車相撞，車輛猛烈翻滾約55公尺，停下後又遭一輛計程車撞擊。

史蒂夫失去意識前，最後看到的畫面，是妻子滿臉鮮血、一動也不動地受困車內。

史蒂夫一路昏迷，直到隔天醒來，才發現自己身處華爾頓醫院（Walton Hospital）的神經外科病房。根據故事描述，他因頭部受到重創，必須接受緊急手術，醫生還從他的頭部取出嵌入的顱骨碎片。

然而，他醒來後最關心的並不是自己的傷勢，而是懷孕妻子及腹中胎兒的安危。

醒來尋找妻兒竟「查無此人」 哥哥告知從未結婚

史蒂夫向醫生追問妻子芭芭拉（Barbara）的下落，醫生卻沒有正面回答，只勸他好好休息。

史蒂夫隨後向守在病房外的哥哥鮑勃（Bob Jones）詢問妻兒下落，沒想到哥哥聽完後相當錯愕，表示弟弟多年來一直都是單身漢，從未結婚，也沒有任何子女。

史蒂夫難以置信，懷疑家人刻意隱瞞妻子已在車禍中喪命的消息，情緒激動地要求出院。哥哥及醫護人員見狀，連忙上前阻止。

為了證明自己沒有記錯，史蒂夫要求使用病房電話，先打電話回家，希望女兒能夠接聽，但電話始終無人接聽。

他接著打給熟識的鄰居斯蒂爾太太（Mrs Steele），沒想到對方雖然知道他發生車禍，卻同樣否認認識他的妻兒。

連鄰居都否認妻兒存在 堅稱他是獨居單身漢

史蒂夫提起女兒艾瑪及兒子達蒙，鄰居卻表示，一直以為他是獨居的單身漢，更不知道達蒙是誰。

連最熟悉的鄰居都否認妻兒的存在，讓史蒂夫更加困惑。他堅稱自己的記憶沒有問題，要求醫生准許他回家找人，但由於頭部傷勢嚴重，醫生拒絕讓他出院。

失蹤女兒突然現身病房 神祕卡片留下全家姓名

故事最詭異的一幕，發生在某天傍晚6時左右。當時史蒂夫正躺在病床上休息，突然感覺有人輕輕撫摸他的臉。

他睜開眼睛，赫然發現眼前的少女竟是失蹤的女兒艾瑪，對方手上還捧著一束鮮花。

史蒂夫激動地詢問妻子的下落，女兒卻若無其事地表示，母親已經順利生產，還反問父親為什麼頭上包著繃帶。

更詭異的是，艾瑪聲稱父親根本沒有發生車禍，而是在陪伴母親剖腹產時突然昏倒，撞傷頭部才需要住院，父女倆對事情經過的記憶完全不同。

史蒂夫還沒弄清楚狀況，病房門外突然有人呼喚艾瑪，少女隨即走出病房。

史蒂夫急忙追上前，卻發現走廊空無一人，女兒彷彿瞬間消失，而他也因身體虛弱再次昏倒。

花束留下卡片祝「爸爸」早日康復

當晚約10時，史蒂夫恢復意識，堅稱女兒曾經到病房探望自己，還指著床頭櫃上的鮮花作為證據。

護士原本以為花束是他的哥哥送來的，沒想到卻意外發現，花束附有一張卡片，上面寫著，「爸爸，祝你早日康復。愛你的媽媽、艾瑪和達蒙。」

這張署名全家人的卡片，成為故事中最令人難以解釋的情節。如果史蒂夫從未結婚生子，究竟是誰送來鮮花？

不過，原始文章並未提供花束及卡片的照片，也沒有交代卡片後來的去向，所謂的「實物證據」始終無法獲得獨立查證。

出院返家驚見妻兒房間、愛犬狗屋全消失

史蒂夫出院後，由哥哥及表親陪同返回齊德韋爾的住處。

房屋外觀及格局與他記憶中的完全一致，但屋內卻找不到任何妻兒曾經生活過的痕跡。

他記憶中的女兒及兒子房間空空如也，主臥室沒有妻子的衣物及化妝品，花園裡也找不到他與哥哥曾經親手為愛犬利奧搭建的大型狗屋。

史蒂夫隨即展開尋人行動，陸續聯絡當年為他主持婚禮的牧師、記憶中妻子的父母、子女就讀的學校，以及曾替愛犬看診的獸醫。

然而，牧師認為他是在惡作劇；住在岳父母地址的老夫妻聲稱不認識芭芭拉；學校沒有2名子女的就學紀錄，就連獸醫也表示不記得利奧。

根據作者描述，史蒂夫後來接受精神科觀察，最終因無法承受妻兒回憶帶來的痛苦，選擇離開利物浦。

平行時空還是記憶錯亂？故事疑點重重

湯姆．斯萊門在文章結尾提出，史蒂夫可能在發生車禍的瞬間，從原本擁有妻兒的世界，轉移到另一個自己一直單身的平行世界，因此才會出現他記憶中的家庭，在其他人眼中卻從未存在的情況。

然而，這只是作者提出的超自然猜測，沒有科學證據支持。

斯萊門在原文開頭聲稱事件真實發生，但基於法律及道德因素，已修改當事人的姓名及部分細節。

他也聲稱事件曾獲醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）簡短提及，卻沒有提供論文名稱、作者、出版日期或期數，目前仍未找到相應文獻可以查證。

故事細節前後矛盾 真實性引發質疑

文章本身也存在細節矛盾。故事在不同網路轉載版本與原著細節中，曾出現妻子姓名混淆的情況，部分版本誤記為莎拉（Sarah），但原著主要稱為芭芭拉（Barbara），作者並未解釋原因。

雖然他聲稱曾修改人物姓名，但這個前後不一致的情況，仍讓故事的真實性受到質疑。

英國超自然現象研究者曾質疑作者 作品缺乏證據

原始作者的可信度同樣值得關注。

英國超自然現象研究者戴維．克拉克（David Clarke）曾在《The Curse of the Crying Boy》一文中，研究另一則流傳多年的「哭泣男孩畫像詛咒」都市傳說。

克拉克指出，斯萊門曾將相關傳聞收錄於《Haunted Liverpool》系列著作，作品雖然以非虛構形式呈現，卻普遍缺乏資料來源及註解。

他也指出，斯萊門對該起畫像傳說部分歷史細節的描述並不準確。

不過，克拉克的研究並非直接針對史蒂夫的車禍故事，因此不能據此斷定後者必然是虛構的。

目前仍沒有可供獨立查證的1978年車禍紀錄、醫院病歷、當事人訪問或神祕卡片實物，能夠證實史蒂夫的經歷真實發生。

不同網站轉載同一則故事，也不代表有多個獨立消息來源。

腦部受傷會產生虛假記憶？醫學揭露另一種可能

除了平行時空的猜測，現代醫學也有其他角度，可以解釋這類記憶與現實不符的現象。

根據美國克里夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）資料，創傷性腦損傷（Traumatic Brain Injury，簡稱TBI）可能造成意識混亂、記憶力下降及認知功能改變。

部分失憶患者也可能出現「虛談症」（Confabulation），也就是大腦在填補記憶空白時，無意識地產生錯誤記憶，但患者卻深信相關經歷真實存在，並不是刻意說謊。

假如史蒂夫的故事確有其事，嚴重頭部創傷確實是值得考慮的醫學因素。

然而，創傷性腦損傷並不代表患者一定會出現虛談症，故事也沒有提供足夠的臨床資料，可以判斷史蒂夫是否患有相關症狀。

另一個關鍵問題，是故事中出現的神祕花束及卡片。

即使腦部創傷可以解釋某些記憶異常，也無法單憑這項醫學知識，判斷花束是否真實存在、由誰送來，以及醫護人員是否親眼看見卡片。

醫學可以提供理解異常記憶的方向，卻不能用來證實一件本身缺乏獨立紀錄的事件。

妻兒真的憑空消失？都市傳說至今仍無解

史蒂夫的經歷近年再度在中文網路上流傳，引發網友對平行時空及虛假記憶的討論。

然而，故事發生年份與可查證的出版資料並不是同一回事。1978年只是作者聲稱的事發年份，不能據此認定事件已經獲得證實，也不能單憑故事流傳多年，就將其視為真實歷史。

究竟史蒂夫是否曾遭遇嚴重車禍？他記憶中的妻兒是否真的存在？神祕卡片又從何而來？

在缺乏當事人、當年新聞報導及醫療紀錄的情況下，這些疑問仍然沒有可靠答案。

比起證明有人能夠穿越平行宇宙，這則都市傳說或許更令人深思的是：當一個人的記憶與所有人的認知完全相反，究竟該相信自己的記憶，還是眼前的現實？

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文章授權轉載自《香港01》