日本高中生實測500種拍手方式 獨創最強拍手！6個步驟拍到最大聲

拍手是日常生活中再平常不過的動作，無論是欣賞表演、參與集會還是觀看比賽，人人都會拍手，但卻鮮有人會特地去研究拍手的方式、力度與聲響之間的關係。然而，日本一名高中劍道社社員卻因為一次比賽經歷，決心鑽研「最強拍手」，最終花了約4個月時間，嘗試超過500種拍手方式，成功找出拍手最大聲的方法，更在校內探究比賽中奪得金賞。

據日本傳媒朝日新聞報導，該名學生為茨城縣立並木中等教育學校6年級（相當於香港的中六）的中川航，現年18歲，居於茨城縣筑波市，隸屬劍道社。在劍道比賽中，選手於比賽期間須克制喊聲，一般以拍手為隊友應援。去年6月，他與約10名隊友參加縣大賽，發現有一隊的家長應援團掌聲響亮，聲量足足是他們的3倍以上，自己明明已全力拍手，聲音卻明顯有別，因此令他萌生研究「最強拍手」的念頭，直言「在拍手這件事上，我絕對不想輸給任何人」。

500種模式反覆測試 4個月找出最佳方法

中川航不斷重複練習拍手，並利用智能手機的音量測量應用程式輔助，前後嘗試了大約500種拍手模式。經過約4個月的反覆測試，他終於在去年10月左右找到最佳的拍手方式，並將其命名為「大雷霆擊」（Big Thunder Shot）。

而根據日媒《高校生新聞》專訪，如果想複製和學習這個高達117分貝的 「Big Thunder Shot」（ビッグサンダーショット）必須嚴格執行以下六大步驟：

第一步：全身肌肉放鬆：拍手前須先做一遍日式廣播體操，徹底放鬆全身關節與肌肉，為爆發力做好準備。

第二步：精準保濕手掌：在雙手手心均勻塗抹 1 克的 NIVEA乳霜。實驗證實，這能填補手掌皮膚的細微紋理，達到完美的「氣密效果」。

第三步：固定手肘角度：雙手手肘必須精確保持彎曲成30度角，這是在物理學上能兼顧移動速度與撞擊力道的最佳黃金角度。

第四步：製造密閉空腔：雙手掌心微微向下微彎，呈現一種「合抱、包覆」的形狀，在雙手碰撞的瞬間於掌心形成一個封閉的空氣艙。

第五步：擺出「求婚姿勢」：身體重心下沉，左腳向前跨出一步，並單膝跪地。中川航形容，這個姿勢「簡直就像是浪漫求婚時的標準姿勢」，能將全身底盤的力量完美傳導至上肢。

第六步：精神專注全力一擊 在出手瞬間深深吸一口氣、雙眼瞪大，將所有專注力集中於雙掌，瞬間擠壓掌心空氣並全力拍下。

校內探究競賽奪金 憑自己力量找出答案

並木中等教育學校每年12月都會舉辦探究成果發表競賽，中川航憑藉這項研究在去年奪得金賞。他得獎後表示「真的非常高興。在這個只要依賴AI就能立刻得到答案的時代，這是一次非常寶貴的經驗，讓我能憑自己的力量，去找出自己覺得有趣的事物的答案。」

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文章授權轉載自《香港01》