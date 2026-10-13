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羅德島州巨無霸南瓜1431.5公斤 盼創金氏世界紀錄

中央社／ 加州半月灣12日綜合外電報導
世界各地的種植者本月正參加各項比賽，希望自家南瓜能勇奪冠軍。 美聯社
世界各地的種植者本月正參加各項比賽，希望自家南瓜能勇奪冠軍。 美聯社

美國羅德島州（Rhode Island）一名男子種出的巨無霸南瓜似乎已打破金氏世界紀錄，據報重達3156磅（1431.5公斤），比目前的紀錄多將近300磅（136公斤）。

美聯社報導，來自羅德島州格林（Greene）的男子華勒斯（Ron Wallace）10日在新英格蘭（NewEngland）比賽中為他的南瓜過磅，目前正等待金氏世界紀錄大全（Guinness Book of Records）確認他打破約一週前由英國種植者創下的紀錄。

華勒斯表示，他一直與金氏世界紀錄官員保持聯繫，對方說他的紀錄有望獲得認證。他今天透過電話表示：「它真的非常巨大，種出來真是令人開心。」

根據金氏世界紀錄大全，目前紀錄保持人是英國林明頓（Lymington）的培頓（Ian Paton），他種出的南瓜重達2857磅（1296公斤），剛於3日創下紀錄。

金氏世界紀錄官員未回應置評請求。

世界各地的種植者本月正參加各項比賽，希望自家南瓜能勇奪冠軍。明尼蘇達州一名種植者今天在北加州的知名年度比賽第5度奪冠，他取名「洛基」（Rocky）的南瓜重達2389磅（1083公斤），但與世界紀錄仍有一段差距。

華勒斯在家鄉舉辦的比賽中贏得3500美元（約新台幣11萬元）獎金。他說，其他比賽試圖以更高的獎金吸引他參賽，有些獎金總額達7萬美元（約新台幣222萬元），但對他而言，在家鄉民眾的見證下創下紀錄非常重要。

華勒斯描述南瓜秤重時的情景說：「我當時欣喜若狂，現場氣氛瞬間沸騰。」

華勒斯表示，他非常感謝南瓜種植社群，大家總是樂於分享種出巨型南瓜的技巧與訣竅。他今年首度開始在溫室種植南瓜，他認為這對成果會有很大影響。

他說：「要種出3000磅的南瓜，唯一的方法就是靠整個社群共同努力。」

金氏世界紀錄

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