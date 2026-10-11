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公明黨幹事長稱「日本承認台灣歸還中國」 政論家批捏造歷史

中央社／ 東京11日綜合外電報導

日本公明黨幹事長西田實仁於10月9日在參議院全體會議上，針對首相高市早苗的施政方針演說進行代表質詢。他主張，日本已依「日中共同聲明」承認將台灣歸還給中國。

日媒「選舉.com」報導，西田實仁在會上表示：「日本在1972年『日中共同聲明』第2項中，承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府；第3項則表示，堅持『波茨坦宣言』第8項所規定的立場。」

西田實仁認為，這代表日本承認台灣歸還中國，不承認兩個中國，也不承認一個中國、一個台灣，換言之，不支持台灣獨立，並指出這是日本歷屆政府的一貫立場。

西田實仁強調，「日本向中國的立場貼近，是以兩岸問題獲得和平解決、台灣海峽維持和平與穩定為前提」，並引用美日韓外長共同聲明主張：「因此，9月22日舉行的美日韓外長會議，其聯合聲明也指出『各國外長鼓勵兩岸問題和平解決，並反對任何片面改變現狀的企圖。』」

西田實仁表示，「我理解，『任何片面改變現狀的企圖』當然也包括反對中國對台灣發動武力攻擊；而台灣獨立同樣屬於改變現狀，因此不予支持，這就是日美兩國的基本立場。」他並追問政府是否將「台灣獨立」同樣視為片面改變現狀，而不予支持。

高市早苗答詢時則表示，日本一貫的立場是「期待台灣問題透過對話和平解決」。

西田實仁的發言在日本社群媒體引起軒然大波。日本政治評論家門田隆將在X平台發文表示，西田實仁稱日本堅持「波茨坦宣言」第8項、承認台灣歸還中國，但「當時中華人民共和國尚未成立，要如何歸還？」

門田隆將說，台灣是歸還給當時的中華民國，如今仍是中華民國，並呼籲「就算想替中國代言，也請停止捏造歷史」。他還指出，中華人民共和國建國以來從未實際統治過台灣。

門田隆將另一則貼文則批評，中國對日本的影響已遍及各個領域，公明黨的主張是在替中國的利益發聲，尤其必須留意，西田實仁的代表質詢更隱藏著「巧妙的歷史捏造」，並提出質疑：「日本真的需要一個助長中國捏造歷史的政黨嗎？」

除門田隆將外，日本保守黨參議員北村晴男也在X平台發文表示：「對這番發言真的感到驚訝。」他說，自己對於「到底要對中國共產黨效忠到什麼地步」憤怒不已，同時也想起公明黨去年退出執政聯盟，因而鬆了一口氣。

神戶市議員上畠寬弘則發文批評，西田實仁的言行「彷彿殘暴無道的獨裁國家中國的代言人」。

日本 歷史 日媒

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