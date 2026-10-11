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原本想買黑膠唱片…男花900元買舊畫竟是大師真跡 拍賣價飆破4000萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國芝加哥藝術家阿伯克龍比的畫作《Alderman Merriam's Shells》，失蹤超過70年後重新現身。圖／翻攝自CBS Chicago
美國芝加哥藝術家阿伯克龍比的畫作《Alderman Merriam's Shells》，失蹤超過70年後重新現身。圖／翻攝自CBS Chicago

逛二手拍賣竟意外挖到價值千萬的名畫！美國一名男子日前前往密西根州一場遺物拍賣會，原本只想尋找黑膠唱片，卻意外被一幅畫作吸引，最後花30美元（約新台幣900元）買下。沒想到這幅畫竟是失蹤超過70年的藝術家真跡，近日以135萬美元（約新台幣4100萬元）拍出，價格暴漲4.5萬倍。

據《CBS Chicago》報導，這幅畫作名為《Alderman Merriam's Shells》，由芝加哥藝術家格特魯德．阿伯克龍比（Gertrude Abercrombie）於1951年創作，畫中描繪芝加哥前市議員羅伯特．梅里亞姆（Robert Merriam）收藏的貝殼。作品於1952年被贈送給密西根州卡拉馬祖市的一名醫師，作為醫療服務的報酬，隨後曾在紐約、芝加哥等地展出，但自1953年最後一次公開亮相後，便逐漸消失在大眾視野中。

直到今年（2026），一名男子前往卡拉馬祖市的遺物拍賣會尋找黑膠唱片，無意間發現這幅畫作。他翻到畫作背面時，看見一個似曾相識的名字，於是決定花30美元買下。事後確認，這幅畫正是阿伯克龍比失蹤多年的作品，而當時舉辦遺物拍賣的屋主，正是70多年前收到畫作的醫師約翰．雷諾茲（John T. Reynolds）。

報導指出，這幅作品被認為是阿伯克龍比藝術生涯的重要轉折點，展現她逐漸轉向超現實主義的創作風格。畫面以深色背景襯托數個貝殼，其中一枚彷彿懸浮在黑暗空間中，各個貝殼的光線方向也不盡相同。畫中更首次出現破裂貝殼的圖像，後來成為她作品中反覆使用的元素。

這幅畫在拍賣前由芝加哥藝術修復公司進行修復，原先預估成交價為1.5萬至25萬美元，最終卻以135萬美元成交，創下阿伯克龍比作品的拍賣價格新紀錄。

黑膠唱片 拍賣會 芝加哥 價格 美國

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