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11元也捨不得？上班族怒列公司小氣規定 踢爆老闆開豪車、愛打高爾夫

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名上班族抱怨，老闆得知茶水間的咖啡喝完後，不僅當場計算每名員工的咖啡花費，還貼出「每人每天限喝2包」的告示，日常耗材也處處精打細算，讓他直呼萌生離職念頭。圖／AI生成
南韓一名上班族抱怨，老闆得知茶水間的咖啡喝完後，不僅當場計算每名員工的咖啡花費，還貼出「每人每天限喝2包」的告示，日常耗材也處處精打細算，讓他直呼萌生離職念頭。圖／AI生成

公司茶水間的即溶咖啡竟然也有每日飲用上限？南韓一名上班族抱怨，老闆得知茶水間的咖啡喝完後，不僅當場計算每名員工的咖啡花費，還貼出「每人每天限喝2包」的告示，連衛生紙、文件用紙等日常耗材也處處精打細算，讓他直呼心累，甚至萌生離職念頭。

韓媒《東亞日報》報導，一名南韓上班族以「捨不得在員工身上花500韓元（約11元台幣）的老闆」為題發文稱，日前公司一名剛入職不久的新人發現茶水間的即溶咖啡包沒了，便詢問老闆能否補貨，沒想到對方卻不滿地說，「咖啡包才買沒多久，這麼快就用完了嗎？」

隨後，老闆突然拿出手機，開始查閱每箱即溶咖啡包的價格，計算員工每天可能喝的咖啡量，最後看著計算機上的數字大嘆，「每人每天喝掉500韓元？這樣算下來一個月要花多少錢啊？」雖然最後公司同意補貨，卻在茶水間貼上「每人每天限喝2包」的告示。

看到咖啡限制令的原PO直言，「一天可以喝2包咖啡，我們要感到心存感激嗎？」他指出，公司一直以來都十分吝嗇，所有消耗品都挑最便宜的，衛生紙囤貨不足，經常要員工們自掏腰包購買；給老闆的列印文件被退回後還要求「當成單面廢紙重複利用」；一年僅有一次的員工聚餐，選的竟是平價吃到飽燒肉店；甚至連加班都被叮嚀必須在捷運或公車末班車前趕緊離開公司。

原PO爆料，老闆對所有事情都很小氣，自己卻開進口車，平時興趣是打高爾夫球，「我本來也沒指望什麼了不起的福利，但看到老闆在各個細節上都想省錢，實在讓人提不起勁。」雖然明白在景氣不佳的情況下剛換工作3個月又離職很冒險，但這種窒息的工作環境讓他很想趕快離職。

貼文曝光後，立刻引起南韓網友議論，不只批評老闆的行為，也紛紛建議原PO跳槽，「如果連買咖啡包的錢都捨不得花，薪水應該也不想給吧」、「感覺不太會願意幫員工加薪」、「要求員工自備衛生紙也太過分了吧」、「可以開始準備跳槽到其他公司了」。

南韓 上班族 老闆 咖啡 高爾夫 豪車

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