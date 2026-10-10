日本大阪祭典意外 山車翻覆2死16人輕重傷

日本大阪府各地今天舉辦地方山車祭典，然而泉佐野市與泉大津市相繼發生山車翻覆意外，共有2人被山車壓死，另有16人輕重傷。

日本MBS電視台報導，祭典相關人士今天上午11時左右通報消防單位稱，泉佐野市長瀧地區一處交叉路口「有山車翻覆，多人受傷」。

警方等單位表示，這輛山車在交叉路口準備右轉時翻車，牽引山車的8名男性送醫治療，其中1名51歲男性傷重不治，其他7名傷者之中有2人骨折，傷勢嚴重。

另外，泉大津市宮町一處交叉路口今天下午1時20分左右，一輛山車準備右轉時失去平衡翻覆，導致一名48歲男子被壓在下面，後來傷重不治。這起意外也另外造成9名男性受到輕重傷，且被送醫治療。

警方正在釐清詳細狀況。

「朝日新聞」報導，泉佐野警察署與泉大津警察署均指出，2名死者當時均負責維持山車平衡。警方也指出，沒有一般民眾被捲入這兩起意外。