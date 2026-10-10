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跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

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跑馬拉松到一半親吻愛妻 24歲牧師下秒突倒地…心臟驟停送醫不治

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名24歲青年牧師參加馬拉松賽事，途中曾跑向場邊的妻子，微笑著給了她一個吻，隨後便繼續往前跑。沒想到，才離開短短不到2公里，他竟突然倒地，緊急送醫後宣告不治。圖／AI生成
美國一名24歲青年牧師參加馬拉松賽事，途中曾跑向場邊的妻子，微笑著給了她一個吻，隨後便繼續往前跑。沒想到，才離開短短不到2公里，他竟突然倒地，緊急送醫後宣告不治。圖／AI生成

美國一名24歲青年牧師參加馬拉松賽事，途中曾跑向場邊的妻子，微笑著給了她一個吻，隨後便繼續往前跑。沒想到，才離開短短不到2公里，他竟突然倒地，緊急送醫後宣告不治。妻子事後透露，丈夫生前身體健康，也長期投入跑步訓練，突如其來的死訊讓她至今難以接受。

外媒《Daily Mail》報導，24歲的特雷頓（Treyton Lara）日前前往美國波特蘭參加馬拉松，為這場賽事已經準備了好幾個月。比賽當天，他在約30.6公里處仍保持良好狀態，妻子奧黛麗（Audrey Shin-Lara）與親友也在場邊等候，為他加油打氣。

奧黛麗回憶，丈夫當時特地跑到她身邊，面帶笑容地親吻了她，接著便繼續參賽，當下看起來一切正常。然而，特雷頓跑到約32.2公里處時，突然倒地昏厥。救護人員隨即將他送往醫院，醫療團隊雖全力搶救，仍回天乏術。醫師告訴家屬，特雷頓死於心臟驟停。

這場意外讓親友難以置信。奧黛麗表示，丈夫熱愛跑步，也為馬拉松做了充分準備，平時身體狀況良好，沒想到竟會在賽事途中突然離世。她形容，悲傷總是不斷襲來，有時仍覺得這一切不是真的，彷彿下一刻醒來，就會看見丈夫還在身旁。

除了喜歡跑步，特雷頓生前也致力於青少年事工，希望透過自己的工作為世界帶來正面影響。今年夏天，他與妻子共同創辦青少年營隊「創世紀營隊」，並於6月首次迎接國中與高中學生參加活動。營隊希望讓學生暫時遠離日常生活中的干擾，有機會沉澱心情，並在信仰中獲得有意義的體驗。

奧黛麗表示，丈夫深受家人與朋友喜愛，他除了重視信仰，也十分珍惜身邊的人，是家中稱職的哥哥，也是許多表親與朋友孩子眼中的「Trey叔叔」。她深情地說，丈夫永遠是她生命中的摯愛，她相信兩人終有一天能再次相見。

兩人結婚將近5年，據奧黛麗在社群平台分享的資訊，他們早在女方12歲時，就於夏令營相識。特雷頓原本即將迎來25歲生日，卻在生日前幾天意外離世，令親友更加不捨。

為協助家屬負擔喪葬費用及醫療帳單，親友也在網路上發起募款。根據募款頁面介紹，特雷頓總是充滿活力，珍惜每一天，也有許多生活上的興趣，包括電影、攝影、咖啡與料理，還喜歡收藏服飾。頁面形容，他很容易與人打成一片，也總能為身邊的人帶來歡笑。

募款活動上線短短兩天，截至周四下午，已募集超過8萬美元（約新台幣255萬元）。家屬也透過頁面向所有捐款、祈禱、分享消息及伸出援手的人表達感謝，表示親友湧入的關懷與慷慨支持，帶給他們難以言喻的安慰。

美國 丈夫 馬拉松

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