親妹曾是知名女優！她苦瞞15年驚見夫「手機藏影片」 崩潰吐煎熬心境

日本一名40多歲女子的妹妹，約15年前曾是知名成人片女優，得知消息後，她不僅一度難以接受，還為了避免丈夫和父親發現真相，刻意與妹妹保持距離。更令她難受的是，她竟在當時丈夫的手機裡，發現妹妹出演的影片，卻因為不知如何開口，只能將疑問埋在心底。

據日媒《日刊SPA》報導，化名田中明子的女子表示，妹妹當年剛出道時，曾親口向她透露自己從事成人影視工作。田中坦言，自己從小是認真讀書、循規蹈矩的長女，得知消息的當下，甚至覺得「噁心」、「無法接受」，很難理解妹妹為何選擇與自己截然不同的人生。兩人原本感情很好，像朋友一樣相處，這項消息卻讓她一時難以調適。

當時田中與丈夫住在一座小鎮，生活圈與工作環境高度重疊，消息很容易在熟人之間傳開。她感覺周遭的人似乎都知道妹妹的工作，卻沒有人當面挑明，反而會明知故問地詢問「妹妹最近在做什麼」，讓她長期處於不自在的氛圍中。

為了不讓丈夫察覺，田中開始刻意與妹妹保持距離，不再讓妹妹到家裡過夜，也盡量避免兩人碰面。即使丈夫問起妹妹為何最近沒來，她也只能謊稱彼此已經很少聯絡。田中回憶，原本親密的姊妹關係因此出現變化，一邊想保守妹妹的秘密，一邊又得不斷說謊掩飾，讓她相當煎熬。

沒想到，真正讓她受到打擊的，竟是當時丈夫手機裡的一段影片。田中表示，自己原本就有查看丈夫手機的習慣，某次意外發現裡面存有妹妹出演的影片，當下相當震驚。她雖然從未向丈夫透露妹妹的工作，但認為對方只要看見影片中的臉，應該就能認出來。

「他明明可能知道，卻什麼也沒說，彼此就像約好了一樣，不能碰觸這個話題。」田中坦言，丈夫觀看成人影片本身就讓她感到不舒服，更令她難以接受的是，影片中的人竟然是自己的妹妹。直到兩人離婚時，她才終於有機會提起這件事，對方也似乎早已知道真相。田中表示，當時壓抑許久的情緒終於有了出口，將事情說開後，心情也輕鬆不少。

至於家人是否知情，田中透露，母親早已知道妹妹的工作。據她了解，妹妹當時曾因精神狀況不佳、情緒崩潰而打電話向母親哭訴並坦白。不過，母親為了避免家庭紛爭，始終沒有告訴父親。田中也無法確定父親究竟知不知道。她回老家時，曾發現桌上放著一本刊有妹妹寫真照的周刊，但不清楚父親是否知道照片中的人就是女兒，也不知道他是否曾翻閱相關頁面。

田中表示，父親一直很疼愛她和妹妹，將兩人視為自己的驕傲，她不希望這件事讓父親難過，因此寧可選擇隱瞞。多年來，即使有人問起妹妹近況，她仍一律回答「最近沒聯絡，不太清楚」，不主動談論妹妹的過去。

如今妹妹引退已超過15年，姊妹倆也逐漸恢復過往親密的關係。田中離婚後，妹妹曾與她和孩子們同住約一年，孩子們也十分喜歡這名阿姨。田中表示，妹妹經歷過許多事情，想法與視野都很開闊，自己離婚時也曾得到妹妹許多建議，如今遇到困難，仍會第一時間找妹妹商量。

回顧這段經歷，田中希望外界即使認出曾出演成人影片的人，也不要向對方的家人打聽，更不該逼迫親友表態。她坦言，當年最痛苦的不是單純知道妹妹的工作，而是長期活在「萬一被發現怎麼辦」的恐懼裡，卻又無法向任何人傾訴。