美國靈犬深夜攔警狂吠 機智帶路救倒地主人…網友讚毛孩版救護員

汪汪隊立大功！美國堪薩斯州日前發生1起靈犬救主的事件。1名警員駕車於深夜巡邏時，見到1隻狗狗在馬路中央狂吠，嘗試開門落地叫狗狗回家未果，遂決定尾隨。其間狗狗每走幾步便停下回頭，確認警員是否跟上，最終警員在附近一處車庫發現倒地的狗狗主人，當時已無法動彈逾3小時，警員即時呼叫救護人員到場救援，將男子送院治療。事件曝光後，警方與網友均對這隻「救命恩犬」讚不絕口。

警員住宅區深夜巡邏 遇狗隻攔路狂吠

綜合外媒報導，事發美國堪薩斯州里伍德市（Leawood），根據里伍德警局（Leawood Police Department）公布的警員隨身攝影機畫面顯示，9月17日深夜，1名警員在駕車住宅區深夜巡邏時，發現1隻繫着牽繩的狗狗獨自站在馬路中央，神情焦急地對著警車不斷吠叫。警員隨即下車查看，但未見附近有狗主人的蹤影，遂向狗狗問道：「你為什麼不回家呢？」未料該狗隻未有跑走，反而轉身朝著特定方向前進，警員決定尾隨查看，其間狗狗每走幾步便停下回頭，確認警員是否跟上。

車庫內赫見屋主倒地 逾3小時動彈不得

警員跟著狗隻走了約半條街，來到1間車庫大門半開的住宅。警員入內調查時，赫然發現1名男子倒臥在地無法動彈，身旁有另1隻狗正陪伴著。警員見狀隨即通報救護人員到場為傷者治理。警方事後調查指出，屋主早前獨自在車庫內跌倒，因傷勢過重未能自行爬起。受困長達3個多小時，幸得2隻愛犬機警分工，1隻留守主人身旁，另1隻則跑到街上向警員求救。經醫護人員治理後，屋主目前已無大礙。

警局讚「忠誠伴侶」 網友指如毛孩版救護員

里伍德警察局事後特地公開讚揚這隻帶路的狗，形容牠是主人的「忠誠伴侶」（loyal companion）。救援影片上傳至網絡後引發熱議，不少網友留言大讚：「聰明狗狗和耐心警察，幸好救人成功」、「1隻留守、1隻出擊報案，太聰明了」。有人笑言「這隻狗狗可以永遠狂吃牛排了」，甚至有網友提議眾籌買零食獎勵2隻狗，直指事件宛如電視劇《靈犬萊西》真實版，直呼：「這不是普通的狗，根本是毛孩版救護員！」

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文章授權轉載自《香港01》