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美國靈犬深夜攔警狂吠 機智帶路救倒地主人…網友讚毛孩版救護員

香港01／ 安琪拉
美國堪薩斯州日前發生1起靈犬救主的事件。示意圖／ingimage
美國堪薩斯州日前發生1起靈犬救主的事件。示意圖／ingimage

汪汪隊立大功！美國堪薩斯州日前發生1起靈犬救主的事件。1名警員駕車於深夜巡邏時，見到1隻狗狗在馬路中央狂吠，嘗試開門落地叫狗狗回家未果，遂決定尾隨。其間狗狗每走幾步便停下回頭，確認警員是否跟上，最終警員在附近一處車庫發現倒地的狗狗主人，當時已無法動彈逾3小時，警員即時呼叫救護人員到場救援，將男子送院治療。事件曝光後，警方與網友均對這隻「救命恩犬」讚不絕口。

警員住宅區深夜巡邏 遇狗隻攔路狂吠

綜合外媒報導，事發美國堪薩斯州里伍德市（Leawood），根據里伍德警局（Leawood Police Department）公布的警員隨身攝影機畫面顯示，9月17日深夜，1名警員在駕車住宅區深夜巡邏時，發現1隻繫着牽繩的狗狗獨自站在馬路中央，神情焦急地對著警車不斷吠叫。警員隨即下車查看，但未見附近有狗主人的蹤影，遂向狗狗問道：「你為什麼不回家呢？」未料該狗隻未有跑走，反而轉身朝著特定方向前進，警員決定尾隨查看，其間狗狗每走幾步便停下回頭，確認警員是否跟上。

車庫內赫見屋主倒地 逾3小時動彈不得

警員跟著狗隻走了約半條街，來到1間車庫大門半開的住宅。警員入內調查時，赫然發現1名男子倒臥在地無法動彈，身旁有另1隻狗正陪伴著。警員見狀隨即通報救護人員到場為傷者治理。警方事後調查指出，屋主早前獨自在車庫內跌倒，因傷勢過重未能自行爬起。受困長達3個多小時，幸得2隻愛犬機警分工，1隻留守主人身旁，另1隻則跑到街上向警員求救。經醫護人員治理後，屋主目前已無大礙。

警局讚「忠誠伴侶」 網友指如毛孩版救護員

里伍德警察局事後特地公開讚揚這隻帶路的狗，形容牠是主人的「忠誠伴侶」（loyal companion）。救援影片上傳至網絡後引發熱議，不少網友留言大讚：「聰明狗狗和耐心警察，幸好救人成功」、「1隻留守、1隻出擊報案，太聰明了」。有人笑言「這隻狗狗可以永遠狂吃牛排了」，甚至有網友提議眾籌買零食獎勵2隻狗，直指事件宛如電視劇《靈犬萊西》真實版，直呼：「這不是普通的狗，根本是毛孩版救護員！」

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文章授權轉載自《香港01》

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開車太無聊！他改背飛行傘「飛去上班」 通勤時間變長還要回報定位

美國科羅拉多州發生1宗奇特飛行通勤事件，1名28歲的機場塔台管制員因嫌開車上班太過枯燥無味，竟選擇背上「動力飛行傘」（Paramotor）直接「飛去上班」。為了安全與合規，他每次起飛前均會向塔台同事通報行程和即時回報位置，並以時速約56公里滑翔於科羅拉多州上空。雖然抵達後光是拆卸與收納裝備的總耗時比開車還要長，但他笑稱「為了好玩」。 綜合外媒報導，美國1名28歲機場塔台航空管制員胡茨勒（Jake Hutzler），從小懷抱飛行夢，童年時經常隨祖父乘坐4座位小型飛機升空，大學時期更累積了約20小時的私人飛行員執照訓練時數。 為確保符合空域安全規定，胡茨勒在正式實行前，特意向主管詳細確認當地的航空法規，在確保完全合法及安全的情況下才付諸實行。 胡茨勒於今年8月中旬首度成功背著動力傘飛往機場上班，並維持約每星期1次的空中通勤。由於動力飛行傘體積微小、不會顯示在機場雷達上，他在出發前必須先向塔台同事通報行程，升空後亦需定期匯報自身位置與高度，方便同事追蹤進度。 這趟空中通勤全程約20分鐘，胡茨勒以每小時約56公里的速度，在科羅拉多州上方滑翔，胡茨勒表示「在動力傘上，你能看到不一樣的景色

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