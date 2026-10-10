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開車太無聊！他改背飛行傘「飛去上班」 通勤時間變長還要回報定位

香港01／ 撰文／艾曼達
胡茨勒表示「在動力傘上，你能看到不一樣的景色。沒有駕駛艙，面前沒有任何遮擋，你就這樣坐在空中，擁有去任何想去之處的絕對自由」。圖／AI生成
胡茨勒表示「在動力傘上，你能看到不一樣的景色。沒有駕駛艙，面前沒有任何遮擋，你就這樣坐在空中，擁有去任何想去之處的絕對自由」。圖／AI生成

美國科羅拉多州發生1宗奇特飛行通勤事件，1名28歲的機場塔台管制員因嫌開車上班太過枯燥無味，竟選擇背上「動力飛行傘」（Paramotor）直接「飛去上班」。為了安全與合規，他每次起飛前均會向塔台同事通報行程和即時回報位置，並以時速約56公里滑翔於科羅拉多州上空。雖然抵達後光是拆卸與收納裝備的總耗時比開車還要長，但他笑稱「為了好玩」。

綜合外媒報導，美國1名28歲機場塔台航空管制員胡茨勒（Jake Hutzler），從小懷抱飛行夢，童年時經常隨祖父乘坐4座位小型飛機升空，大學時期更累積了約20小時的私人飛行員執照訓練時數。

為確保符合空域安全規定，胡茨勒在正式實行前，特意向主管詳細確認當地的航空法規，在確保完全合法及安全的情況下才付諸實行。

胡茨勒於今年8月中旬首度成功背著動力傘飛往機場上班，並維持約每星期1次的空中通勤。由於動力飛行傘體積微小、不會顯示在機場雷達上，他在出發前必須先向塔台同事通報行程，升空後亦需定期匯報自身位置與高度，方便同事追蹤進度。

這趟空中通勤全程約20分鐘，胡茨勒以每小時約56公里的速度，在科羅拉多州上方滑翔，胡茨勒表示「在動力傘上，你能看到不一樣的景色。沒有駕駛艙，面前沒有任何遮擋，你就這樣坐在空中，擁有去任何想去之處的絕對自由」。

雖然這種通勤方式成功避開了地面塞車，但胡茨勒坦言，背著動力飛行傘上班「絕對是為了好玩」，實質上並沒有比開車更省時。由於抵達機場後需要花費時間拆卸裝備並收好傘翼，單趟總耗時反而比開車更長。不過，對他而言，能夠享受無拘無束的飛行樂趣，過程中所帶來的樂趣遠遠大於時間上的消耗。

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文章授權轉載自《香港01》

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