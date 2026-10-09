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英國女獄警愛上重刑犯！半年狂傳5000則訊息 還傳露骨自拍照

聯合新聞網／ 綜合報導
獄警與犯人秘密交往，來回傳送5000則訊息。圖／ingimage
獄警與犯人秘密交往，來回傳送5000則訊息。圖／ingimage

英國一名女獄警與高戒備監獄中的重刑犯秘密交往半年，不僅透過通訊軟體傳送露骨自拍照，兩人還在期間內互傳超過5000則訊息，雖試圖刪除對話掩飾關係，最後仍被警方查獲。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，37歲的莫里斯（Jade Morris）曾任職於英格蘭伍斯特郡的朗拉廷監獄（HMP Long Lartin），這座監獄主要關押重刑犯。35歲的努內斯（Jerome Nunes）在2019年因參與供應毒品的犯罪集團，被判處12年徒刑。兩人的秘密關係始於2022年7月，持續至2023年1月。

伯明罕刑事法庭指出，獄方在2022年10月25日搜查努內斯的牢房，發現他將一隻裝有手機的襪子從窗戶丟出去，企圖藏匿違禁品。警方後來找回手機、充電器及讀卡設備，進一步調查後，發現努內斯和莫里斯偷偷交往。兩人透過WhatsApp及Snapchat頻繁聯絡，累計訊息超過5000則，警方也找到雙方交換的露骨照片，以及證明兩人關係的信件。

調查期間，莫里斯一度否認與獄中囚犯透過手機聯絡，並拒絕提供手機解鎖密碼。她後來聲稱，努內斯的電話號碼是別人轉交給她的，自己也曾受到對方威嚇。不過，檢方指出，兩人使用多個手機號碼、假名並刪除訊息，顯示他們曾試圖刻意隱瞞往來。

努內斯承認違反《1952年監獄法》，涉及持有及使用未經許可的手機。檢方表示，獄警肩負維護監獄安全與秩序的責任，與囚犯私下聯絡不僅違反職務規範，也可能危及監獄管理。

兩人均已承認相關罪行。法官原定於週四宣判，但將量刑程序延至週五，並下令兩人還押候審。莫里斯與努內斯最終將受到何種刑罰，仍須以法院正式判決為準。

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