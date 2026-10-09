快訊

國慶連假國6傳悲劇…霧峰匝道撞護欄 男駕駛噴飛車外爆頭亡

消防員涉虐黑狗引眾怒！彰縣消防局：記過兩次並移送動防所處置

舊城新事 桃園地圖上的兩段戀情與青春味蕾

聽新聞
0:00 / 0:00

菲成人網紅出錢建校助300貧童紀念亡父 善舉遭質疑「錢不乾淨」

香港01／ 撰文：安琪拉
菲律賓成人網紅Maeurn Smiles日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在成人平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。（IG＠mundoandmaeeduc）
菲律賓成人網紅Maeurn Smiles日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在成人平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。（IG＠mundoandmaeeduc）

菲律賓1名OnlyFans成人網紅斯邁爾斯（Maeurn Smiles）日前因出資在家鄉建校的善舉而引發熱議，她利用在網絡平台上賺取的豐厚收入，在家鄉買地興建學校，預計落成後可容納約300名貧困學童。斯邁爾斯17歲就因家貧被迫輟學，這項旨在回饋社會及紀念亡父的正能量善舉，卻因其建校資金來自成人產業而引發激烈道德爭議，網民對「結果正義」與「資金來源」爭論不休，更有網民批評她是通過成人產業賺錢，那些資金「不乾淨」。

輟學謀生轉戰成人平台 買地建校延續教學夢

綜合媒體報道，來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），是成人平台的知名網紅，在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。外媒報道，斯邁爾斯早年家境貧困，本立志從事教育行業，卻因家中無力負擔其大學學費，她被迫於17歲輟學謀生。她曾當線上一對一英語教師，向中國學生教授英語，其後轉型為成人內容創作者，透過網絡平台賺取高額收入。為圓昔日執教夢想並回饋家鄉，2024年，她花費175萬菲律賓披索（約22萬港元），在家鄉宿霧購買土地，準備興建學校。

政府拒以父親命名 決定親自監工

斯邁爾斯創辦的教育項目「Mundo and Mae Educ」官方網站顯示，該校計劃興建多層校舍及教育中心，設有11至12間課室及相關配套設施。斯邁爾斯表示，起初只打算捐出土地，其後決定進一步承擔建築費用，希望為資源不足的孩子提供更多學習機會。

斯邁爾斯原先打算把土地交由當地政府建校，但當得悉政府接管意味着校舍無法以其亡父的名字命名後，隨即改變主意，決定自行出資並監督整項工程，以承傳家族之名。目前該校的小型學習中心於2025年率先開放，讓當地兒童參加科學實驗、烹飪及其他實作活動；主校區則仍在施工，落成後預計可供約300名兒童就讀。

網民評價兩極 擔心資金源於色情產業

事件曝光後，網民意見兩極。支持者認為「英雄莫問出處」，無論資金來源如何，斯邁爾斯切實地改善了當地孩子的教育環境，這份善心無可挑剔，「不是所有英雄都穿著披風，那些孩子有書讀才是最重要的。」

然而，反對與質疑的聲音同樣猛烈，有意見認為「結果正確不代表過程正義」，擔憂將來自色情產業的資金用於教育，無形中是將成人產業「正常化」，甚至會對未成年人價值觀造成不良引導，「我們感激她回饋社會的願望，但不代表要認同她賺錢的方式，教師和網黃不應該被混為一談。」

目前學校項目仍處於初步建設階段，該校何時全面運作，以及最終實際能服務多少學生，仍有待項目團隊進一步對外公布。

來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）
來自菲律賓現年26歲的斯邁爾斯（Maeurn Smiles），在當地為知名成人內容創作者，現在社交平台上坐擁逾300萬粉絲。（IG@maeurn.tv）

延伸閱讀：

泰國網紅Lowcostcosplay挑戰《牛來》引熱議 黃膠紙纏全身神還原

美國留學畢業前夕爸爸破產 她替人上門煮飯 竟變年薪近百萬網紅

文章授權轉載自《香港01》

網紅 菲律賓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

立志當「軟飯女」！櫻花妹為嫁豪門苦讀成醫狂練琴 21歲閃婚悟出1真理

香港10歲童提24罐啤酒 繼父涉虐兒辯「訓練肌肉」 生父斥笑話

川普鼓勵家長申領兒童投資帳戶 自動開戶惠及7000萬人

OPT擬收7萬！中國留學生去留兩難 律師：寒蟬效應影響深

相關新聞

英國王室前員工爆電話內成員綽號 專家揭凱特私下叫威廉「光頭」

在給人嚴肅印象的王室背後，有鮮為人知、幽默風趣的一面。英媒引述一名前員工透露，員工之間私底下有起王室成員「花名」的嗜好，比起向對方使用「尊貴的殿下」，更加會提起對方的暱稱。也有王室專家爆料王室成員互談對方的綽號，每當凱特王儲妃（Catherine, Princess of Wales）對丈夫威廉王儲有些不悅時，會用「光頭」（Baldy）和「大威廉」（Big Willy）來稱呼他。

美軍二戰後首度槍決！五角大廈擬直播胡德堡槍擊案兇手伏法

美國國防部長赫塞斯建議，將2009年德州胡德堡大規模槍擊案兇手哈桑（Nidal Hasan）交由行刑隊槍決，並獲總統川普批准。五角大廈8日表示，計畫直播槍決過程。

美國星巴克據傳想吞下Chipotle！市場滿頭問號

星巴克（Starbucks）據傳評估收購墨西哥捲餅連鎖業者Chipotle，若成案，可能創下餐飲業最大併購紀錄。不過，星巴克自身重整才剛見起色，分析師質疑，兩個品牌合併能帶來多少效益，以及估計近500億美元的收購支出，會不會分散管理層心力、加重資金負擔。

微軟遭暫停綠卡認證計畫！范斯控用外國契約奴工 哈佛等9校被查

美國副總統范斯8日在記者會上宣布，將暫停微軟使用一項協助外國勞工申請綠卡的永久勞工認證計畫，並與川普政府其他官員指控美國企業及大學涉及簽證詐欺。

MacBook也能觸控了！蘋果傳月底首推 本月兩波新品齊發

蘋果本月將連推新品，13日有智慧家庭發表會，據報導還計劃27日前後推出頭一款觸控MacBook和新iPad mini，以及搭載M6晶片的14吋MacBook Pro和iMac。

韓男足拿金牌只為免兵役？球員一句話遭炎上 韓政府擬取收緊特例

名古屋亞運已曲終人散，惟圍繞韓國男子足球隊的爭議卻在不斷發酵。韓國隊10月3日在決賽中以1:0擊敗日本隊奪得金牌，意味全隊球員都將獲得豁免服兵役。隊中四名球員賽後用不同的方法表示興奮之情，其中隊長李期奕（Lee Gi-hyuk）以「我不用去當兵了」結束專訪；中場梁民革（Yang Min-hyeok）更直言亞運獎牌並不重要，他是抱着（贏得金牌）可以免服兵役這個目標去參賽的。這些言論在韓國國內遭到狠批，體育部長7日表示，政府將重新檢視豁免兵役政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。