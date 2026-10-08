冷豔暗黑女優突然不拍了！怕年紀太大「飛英國追夢」：人生只有一次

日本人氣AV女優三宮椿自2020年出道，憑藉甜美中帶點冷豔的外型和傲人身材，擄獲不少粉絲的心。沒想到，三宮近日突然宣布暫停活動，而且人早已飛往英國！原來，她並不是要引退，而是決定趁著年輕，到英國展開打工度假的新生活。儘管可能讓粉絲失望，她仍堅定表示：「我的人生只有一次，而能替我活出這段人生的人，只有我自己。」

日本AV女優三宮椿近日透過社群平台發表長文，一開頭就向粉絲投下震撼彈，宣布將暫時停止AV女優活動。不過，她強調自己並不是要引退，而是決定趁著年輕，做一件一直想做的事——前往英國打工度假！

三宮透露，這個念頭源自2025年夏天的一趟菲律賓宿霧遊學之旅。當時她不僅提升了英文能力，也對學習英文產生更濃厚的興趣，甚至開始萌生到海外工作、生活的想法。

不過，想要出國追夢可得把握時間！三宮表示，打工度假簽證通常設有年齡限制，而自己也即將邁入30歲，如果再不採取行動，未來想到國外工作的難度恐怕大幅增加。考量英國當地已有工作機會，加上簽證申請順利，她最終決定前往英國。三宮也笑稱，雖然不是因為特別喜歡英國才選擇這裡，但能夠輕鬆前往歐洲其他國家旅遊，確實是一大誘因。

然而，三宮也坦言，要暫時放下經營6年的AV事業並不容易。想到一路支持自己的粉絲，以及期待新作品的觀眾，她當然明白，繼續留在日本拍片才是最不會讓大家失望的選擇。但經過一番思考，她還是決定把握機會，直言：「如果今天心裡想著『下輩子希望能過上這樣的人生』，那為什麼不從明天開始，就努力過上自己想要的人生呢？」於是她乾脆地申請簽證，等到回過神來，自己已經踏上英國的土地。

此外，三宮先前關閉粉絲俱樂部時，由於尚未公開赴英計畫，一度引發「引退」、「改名」、「轉換經紀公司」等猜測。對此，她表示，雖然明白這些猜測可能出自粉絲的關心，但仍希望大家不要輕易把這些話直接對她說出口，因為聽在本人耳裡，其實並不好受。

至於粉絲最關心的「還會不會回來拍片」，三宮強調，自己非常喜歡AV女優這份工作，甚至希望能一直做下去，當然也期待未來回到日本後能夠復出。不過，她也坦言，AV女優並不是想當就能當，即使本人有強烈的復出意願，仍需要製作公司願意邀約拍攝，因此無法向粉絲保證「一定會回來」。儘管如此，她仍會持續維持身材、做好皮膚保養，為未來復出做準備。三宮表示，自己沒有無限期休業的打算，但現階段也無法確定何時能回歸，「但就目前而言就是先暫停活動」。

6日她也在社群平台透露，自己現階段居住在英國倫敦，未來也會持續更新在倫敦生活的日記和粉絲分享。