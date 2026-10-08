泰國護理之家鐵籠囚人 業者多項違規遭撤照關閉

泰國北碧府一間養老及精神照護中心被查出以鐵籠限制住民行動，當局下令撤銷執照並關閉，業者也將面臨法律責任。泰媒指出，這起事件涉及住民遭非法拘禁、照護條件不符規定，以及未經許可收治精神疾病患者等問題。

泰國北碧省（Kanchanaburi）索通猜護理之家（Sothornchai Nursing Home）被發現院內部分床上方裝有金屬圍欄，房間及區域可從外面上鎖，將住民關在鐵籠內。另外，院區外圍也設有多層鐵絲網。

這起事件曝光是因一名婦人上電視節目，控訴自己2年多前遭兒子及媳婦騙而進入這間機構，之後被強迫留置，期間還遭毆打、威脅及強迫服藥；她後來偷偷聯繫姊姊求助才離開中心。節目播出後引發關注，警方因此展開調查，並於6日前往中心檢查。

曼谷郵報（Bangkok Post）7日報導，業者聲稱，設置鐵籠主要是限制出現嚴重精神症狀、可能傷害自己或他人，或可能離開院區的患者，並解釋，相關設施是為了防止住民跌落及受傷。

不過，泰國衛生部精神健康署署長吉蒂薩（KittisakAksornwong）表示，對情緒平穩的精神疾病患者或一般民眾使用鐵籠限制行動，「不是精神醫療標準，在任何情況下都不能這麼做」。

當局調查發現，這家中心除以鐵籠限制住民行動外，也有床位數超出執照核准數量，以及收治精神疾病患者卻未取得相關醫療機構許可等問題，目前已被撤銷執照並關閉。

據報導，這家機構住有逾百人，其中超過9成是精神疾病患者。精神健康署將評估住民狀況，再安排轉介至其他照護機構。

曼谷郵報8日刊登評論指出，這起事件也凸顯照護機構的監管問題，尤其這家中心雖受執照及定期檢查制度管理，仍被發現存在嚴重違規情況。評論寫道，對弱勢族群而言，照護機構的監管，不能只停留在文件及執照層面。