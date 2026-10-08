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小六生嗆「臭老頭去死」！日翁理智斷線 持長鐮刀追童押回家遭逮

聯合新聞網／ 綜合報導
日本神奈川縣77歲老翁因斥責學童音量過大遭嗆，怒用鐮刀追趕，並帶回住處涉嫌監禁事件。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成
日本神奈川縣77歲老翁因斥責學童音量過大遭嗆，怒用鐮刀追趕，並帶回住處涉嫌監禁事件。示意圖，非新聞當事人。 圖／AI生成

據日媒TBS新聞報導，神奈川縣相模原市日前發生一起學童遭監禁事件。一名自稱從事土地租賃業的77歲男子田村豐，因不滿在廣場玩耍的數名小學六年級男童音量過大而上前斥責「你們這群小鬼太吵了」，後遭男童回嗆「臭老頭去死啦，閉嘴」後，田村涉嫌持長柄農用鐮刀追趕學童，並將其中兩名男童載回住處，隨後遭到警方依涉嫌監禁罪逮捕。

警方調查指出，事件發生於5日下午4點左右。田村在南區一處廣場遛狗時，認為在場玩耍的學童過於吵鬧而上前警告，雙方隨即起爭執。田村遛狗返家後，隨即駕車重回現場，並取出車內一把柄長逾1公尺的鐮刀追趕學童。在場多數學童見狀逃跑，並有學童撥打110報案稱「遭老人抓衣領、拿鐮刀追」。留在原地的兩名男童被田村帶上車，載往約1分鐘車程的自家住處，要求在紙上寫下就讀學校與相關學童姓名。現場目擊者指出，田村還疑似以皮帶綁住其中一名學童的手部。

警方獲報後趕赴現場並依涉嫌監禁罪逮捕田村。田村在偵訊時坦承確實有將學童載往住處。他供稱，當時是擔心自己的狗受到驚嚇才出言制止，因不滿遭對方口出惡言，才會要求學童寫下資料，「只是想確認罵人者的姓名」，並辯稱自己並未恐嚇學童，是告知「上車」後對方自行坐進車內。警方目前正進一步調查詳細的事發經過。

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