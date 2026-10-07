黃仁勳突大跳「月球漫步」影片瘋傳 馬斯克現身親回一句

AI技術日新月異，如今生成貓狗或風景等圖片已不再稀奇，合成影片甚至也能唯妙唯肖。近日一則影片在X平台瘋傳，只見輝達執行長黃仁勳穿著他的招牌皮衣出場，但卻馬上大跳已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）的「月球漫步」，影片甚至吸引特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）現身留言。

一名網友在X平台上傳一則影片，只見黃仁勳穿著招牌皮衣跳上演唱會舞台，此時畫面帶到台下觀眾竟是一票科技巨擘，包括超微執行長蘇姿丰、Meta創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）、OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）等人。接著黃仁勳大跳麥可傑克森的月球漫步，並熱唱「建算力中心靠我，鈔票統統拿來，so AI，AI時代到來，Just AI AI AI…」。

實際上，整段影片完全是大陸網友運用AI技術生成，原本應是麥可傑克森在演唱會表演「Beat It」的影片，被改成黃仁勳穿皮衣大跳月球漫步，而歌聲也被AI修改成麥可傑克森的聲道，但卻用中文唱著上述歌詞。原PO也感嘆，現在用AI生成影片已經難以發現痕跡，直呼「太誇張了」。

影片截至今日晚間8時，觀看次數已超過565萬次，許多網友回應，「用什麼模型（AI）做的」、「AI生成影片的時代，眼見不一定為實」、「毫無違和感」。此外，馬斯克也現身回文，直呼「這就是為什麼記憶體這麼貴」。